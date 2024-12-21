Блейк Лайвлі звинуватила Джастіна Бальдоні в домаганнях — деталі

Фільм "Покинь, якщо кохаєш". Фото: скриншот

Американська акторка Блейк Лайвлі подала до суду на свого партнера по фільму "Покинь, якщо кохаєш" за нібито сексуальні домагання до неї під час зйомок. Чутки про їхні конфліктні стосунки ширились ще до прем'єри проєкту.

Про це пише Page Six.

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У позові акторка стверджує, що під час зйомок відбулась "спільна" зустріч щодо поганої поведінки головного актора та режисера Джастіна Бальдоні. Розмовляли про те, щоб більше не показувати акторці "оголені відео або зображення жінок" і припинити згадувати минулу "порнозалежність" і сексуальні успіхи. На цій зустрічі був присутній і чоловік зірки Райан Рейнольдс.

Бальдоні сказали більше не згадувати "геніталії акторів і знімальної групи", не запитувати про "вагу" Блейк Лайвлі та не додавати ще більше сцен сексу або будь-якого іншого інтиму, який не був попередньо затверджений в сценарії. Водночас ймовірно ця розмова була безрезультатною, якщо нині акторка подала на режисера до суду.

На цей позов вже відреагував адвокат Бальдоні. Каже: "Ганьба, що пані Лайвлі та її представники висувають такі серйозні та категорично неправдиві звинувачення".

Блейк Лайвлі і Джастін Бальдоні. фото: скриншот

Він також розповів, що на знімальному майданчику був антикризовий менеджер, якого найняв режисер через поведінку акторки. Адже, вона погрожувала "не з’явитися на знімальний майданчик, відмовитися від реклами фільму, що зрештою призвело до його провалу проєкту під час прокату".

Блейк Лайвлі ж стверджує, що це Бальдоні її обмовляє. Нібито саме він "знищує" її репутацію негативними чутками та обурливими заявами.

Нагадаємо про страхи Блейк Лайвлі після скандалу на зйомках фільму. Також акторку захейтили через критику вагітних жінок.