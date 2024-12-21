Блейк Лайвли обвинила Джастина Бальдони в притязаниях

Фильм "Оставь, если любишь". Фото: скриншот

Американская актриса Блэйк Лайвли подала в суд на своего партнера по фильму "Оставь, если любишь" за якобы сексуальные притязания к ней во время съемок. Слухи об их конфликтных отношениях распространялись еще до премьеры проекта.

Об этом пишет Page Six.

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В иске актриса утверждает, что во время съемок состоялась "общая" встреча по поводу плохого поведения главного актера и режиссера Джастина Бальдони. Разговаривали о том, чтобы больше не показывать актрисе "обнаженные видео или изображения женщин" и прекратить вспоминать прошлую "порнозависимость" и сексуальные успехи. На этой встрече присутствовал и мужчина звезды Райан Рейнольдс.

Бальдони сказали больше не упоминать "гениталии актеров и съемочной группы", не спрашивать о "весе" Блейк Лайвли и не добавлять еще больше сцен секса или какого-либо другого интима, который не был предварительно утвержден в сценарии. В то же время, вероятно, этот разговор был безрезультатным, если ныне актриса подала на режиссера в суд.

На этот иск уже отреагировал адвокат Бальдони. Говорит: "Позор, что госпожа Лайвли и ее представители выдвигают столь серьезные и категорически ложные обвинения".

Блэйк Лайвли и Джастин Бальдони. фото: скриншот

Он также рассказал, что на съемочной площадке был антикризисный менеджер, которого нанял режиссер из-за поведения актрисы. Ведь она угрожала "не явиться на съемочную площадку, отказаться от рекламы фильма, что в конечном итоге привело к его провалу во время проката".

Блэйк Лайвли же утверждает, что это Бальдони ее оговаривает. Якобы именно он "уничтожает" ее репутацию негативными слухами и возмутительными заявлениями.

Напомним о страхах Блэйк Лайвли после скандала на съемках фильма. Также актрису захейтили из-за критики беременных женщин.