Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Лайвли обвинила в притязаниях партнера с "Оставь, если любишь" arrow

Лайвли обвинила в притязаниях партнера с "Оставь, если любишь"

21 декабря 2024 22:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Блейк Лайвли обвинила Джастина Бальдони в притязаниях
Фильм "Оставь, если любишь". Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Американская актриса Блэйк Лайвли подала в суд на своего партнера по фильму "Оставь, если любишь" за якобы сексуальные притязания к ней во время съемок. Слухи об их конфликтных отношениях распространялись еще до премьеры проекта.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Блейк Лайвли пытается "отбелить" репутацию

В иске актриса утверждает, что во время съемок состоялась "общая" встреча по поводу плохого поведения главного актера и режиссера Джастина Бальдони. Разговаривали о том, чтобы больше не показывать актрисе "обнаженные видео или изображения женщин" и прекратить вспоминать прошлую "порнозависимость" и сексуальные успехи. На этой встрече присутствовал и мужчина звезды Райан Рейнольдс.

Бальдони сказали больше не упоминать "гениталии актеров и съемочной группы", не спрашивать о "весе" Блейк Лайвли и не добавлять еще больше сцен секса или какого-либо другого интима, который не был предварительно утвержден в сценарии. В то же время, вероятно, этот разговор был безрезультатным, если ныне актриса подала на режиссера в суд.

На этот иск уже отреагировал адвокат Бальдони. Говорит: "Позор, что госпожа Лайвли и ее представители выдвигают столь серьезные и категорически ложные обвинения".

Оставь, если любишь
Блэйк Лайвли и Джастин Бальдони. фото: скриншот

Он также рассказал, что на съемочной площадке был антикризисный менеджер, которого нанял режиссер из-за поведения актрисы. Ведь она угрожала "не явиться на съемочную площадку, отказаться от рекламы фильма, что в конечном итоге привело к его провалу во время проката".

Блэйк Лайвли же утверждает, что это Бальдони ее оговаривает. Якобы именно он "уничтожает" ее репутацию негативными слухами и возмутительными заявлениями.

Напомним о страхах Блэйк Лайвли после скандала на съемках фильма. Также актрису захейтили из-за критики беременных женщин.

скандал домогательства Голливуд иск Блейк Лайвли

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:22 Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Онлайн-трансляция боя

23:06 В Тбилиси люди снова вышли на протест — что требуют

22:48 Фьюри прибыл на арену, где сразится с Усиком — видео

22:45 Жорин заявил, что гражданские украинцы отдалились от войны

22:41 Мудрик посетил бой Усик — Фьюри, несмотря на допинговый скандал

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

22:33 Мужчина выдавал локации сотрудников ТЦК — решение суда

22:23 Усик прибыл на арену в Эр-Рияде на бой с Фьюри — видео

22:20 Лубинец прокомментировал встречу с Москальковой — что сказал

22:04 Жителя Одесчины оштрафовали за уклонение от военного учета

21:55 Новицкий после триумфа в Саудовской Аравии вызвал Уайлдера

23:22 Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Онлайн-трансляция боя

23:06 В Тбилиси люди снова вышли на протест — что требуют

22:48 Фьюри прибыл на арену, где сразится с Усиком — видео

22:45 Жорин заявил, что гражданские украинцы отдалились от войны

22:41 Мудрик посетил бой Усик — Фьюри, несмотря на допинговый скандал

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

22:33 Мужчина выдавал локации сотрудников ТЦК — решение суда

22:23 Усик прибыл на арену в Эр-Рияде на бой с Фьюри — видео

22:20 Лубинец прокомментировал встречу с Москальковой — что сказал

22:04 Жителя Одесчины оштрафовали за уклонение от военного учета

21:55 Новицкий после триумфа в Саудовской Аравии вызвал Уайлдера

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь