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Леся Нікітюк розповіла, як потрапила під обстріл у відрядженні

4 квітня 2023 19:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Телеведуча Леся Нікітюк
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку грудня минулого року на телеекранах вийшов третій сезон тревел-проєкту про Україну періоду повномасштабної війни "LeМаршрутка" з Лесею Нікітюк.  Знімальна група вирішила не зупинятися на восьми випусках та поїхали знімати далі. 

Про це повідомляє "Новий канал", на якому йде показ шоу. 

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Подробиці

Нікітюк з командою відзняти додаткові три випуски у Харкові, Миколаєві та Херсоні. Під час тривог телегрупа спускалась в укриття.

"Кілька разів було таке, що лунала сирена, ми їхали в укриття в готелі, в якому зупинились. Щойно приїжджали, тривога закінчувалася, і ми вирушали назад знімати. А повітряні тривоги були дуже часто… Якщо в Telegram-групах пишуть: "У Херсоні вибухи, будьте обережні", то, щоб ви розуміли, там вибухи постійно. А найдивніше, що ти звикаєш до цього лише години за дві й перестаєш сіпатися. Сприймаєш як належне", — розповіла Нікітюк. 

За кадром та у пам’яті знімальної групи назавжди залишився небезпечний для життя момент.

"Ми з командою домовилися нікому цього не розказувати, але я начальниця, тому мені можна. Їхали якось з одного населеного пункту в інший і дорогою потрапили під обстріл. Наскільки нам пізніше стало відомо, це була "Точка У". Дякуючи ЗСУ та Богу всі лишилися живі, здорові та неушкоджені", — підсумувала Нікітюк.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Леся Нікітюк презентувала заспокійливу мантру для українців, яку порадила слухати 2-3 рази на ніч. Також Нікітюк відреагувала на те, що в соцмережах Meta можна буде демонструвати оголені груди без цензури.

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