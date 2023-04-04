Леся Никитюк рассказала, как попала под обстрел в командировке

Телеведущая Леся Никитюк

В начале декабря прошлого года на телеэкранах вышел третий сезон тревел-проекта об Украине периода полномасштабной войны "LeМаршрутка" с Лесей Никитюк. Съемочная группа решила не останавливаться на восьми выпусках и поехала снимать дальше.

Об этом сообщает "Новый канал", на котором идет показ шоу.

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Никитюк с командой снял дополнительные три выпуска в Харькове, Николаеве и Херсоне. Во время тревог теле группа спускалась в укрытие.

"Несколько раз было такое, что звучала сирена, мы ехали в укрытие в отеле, в котором остановились. Как только приезжали, тревога заканчивалась, и мы отправлялись назад снимать. А воздушные тревоги были очень часто… Если в Telegram-группах пишут: "В Херсоне взрывы, будьте осторожны", то, чтобы вы понимали, там взрывы постоянно. А самое удивительное, что ты привыкаешь к этому только часа за два и перестаешь дергаться. Воспринимаешь как должное", — рассказала Никитюк.

За кадром и в памяти съемочной группы навсегда остался опасный для жизни момент.

"Мы с командой договорились никому этого не рассказывать, но я начальница, поэтому мне можно. Ехали как-то из одного населенного пункта в другой и по дороге попали под обстрел. Насколько нам позже стало известно, это была "Точка У". Благодаря ВСУ и Богу все остались живы, здоровы и невредимы", — подытожила Никитюк.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Леся Никитюк представила успокаивающую мантру для украинцев, которую посоветовала слушать 2-3 раза на ночь. Также Никитюк отреагировала на то, что в соцсетях Meta можно будет демонстрировать обнаженную грудь без цензуры.