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"Леви на джипі" у вишиванках за десять годин стріму зібрали мільйони для ЗСУ

25 серпня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Леви на джипі за 10 годин стріму зібрали мільйони на ЗСУ – випуск
Десятигодинний випуск українського каналу "Леви на джипі". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український YouTube-канал "Леви на джипі" встановили неймовірний рекорд. Учасники проєкту одяглися у вишиванки та до Дня Незалежності провели десятигодинний стрім, під час якого зібрали велику суму грошей на допомогу Збройним силам України.

Унікальний випуск до Дня Незалежності України можна подивитися на каналі проєкту в YouTube.

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На україномовному YouTube-каналі відбувся стрім, який тривав цілих десять годин. Під час стріму було багато гостей, зокрема, актор, сценарист і юморист Improv Live Show Костянтин Трембовецький, та телеведучий Роман Міщеряков. 

Десятичасовой выпуск украинского канала "Львы на джипе"
Десятигодинний випуск українського каналу "Леви на джипі". Фото: скриншот з YouTube
Десятичасовой выпуск украинского канала "Львы на джипе"
Десятигодинний випуск українського каналу "Леви на джипі". Фото: скриншот з YouTube

Серед гостей також можна було побачити й українського стендап-коміка Антона Тимошенко, й відомого блогера Михайла Лебіговича. На десятигодинному стрімі також був присутній блогер Женя Янович та зірка "Ліги сміху", учасник команди "Призрачный гонщик" Марк Куцевалов.

Десятичасовой выпуск украинского канала "Львы на джипе"
Десятигодинний випуск українського каналу "Леви на джипі". Фото: скриншот з YouTube

У цьому випуску, який був присвячений Дню Незалежності України, ведучим та гостям вдалося зібрати велику суму грошей на допомогу українській армії. Мова йде про понад п’ять мільйонів гривень, які повинні піти на посилення ППО.

Про YouTube-канал "Леви на джипі"

"Леви на джипі" — це українськомовний YouTube-канал, який був заснований трьома коміками:

  • Андрієм Лузаном
  • Валентином Міхієнко
  • Миколою Зіряновим
Основатели украинского YouTube-канала "Львы на джипе"
Засновники українського YouTube-каналу "Леви на джипі". Фото: Instagram "Левів на джипі"

YouTube-канал активно допомагає українській армії під час повномасштабної війни, створює нові проєкте та українськомовний контент. Під час різних стрімів ведучі та гості намагаються закривати всі потреби українців і створюють проєкти, які націлені на привернення уваги до цієї професії.

Під час стрімів українці роблять донати на ЗСУ, а вкінці ведучі та гості рахують, скільки їм вдалося зібрати.

Нагадаємо, ми писали про те, що співучий тамада з Полтави потрапив у ТОП-10 трендів YouTube.

Раніше ми розповідали про те, що у додатку YouTube з’явилося декілька цікавих оновлень. 

Також ми повідомляли про те, що блогер Олексій Дурнєв розповів про свій заробіток у YouTube під час повномасштабної війни.

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