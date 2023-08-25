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"Львы на джипе" в вышиванках за десять часов стрима собрали миллионы для ВСУ

25 августа 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Львы на джипе за 10 часов стрима собрали миллионы на ВСУ – выпуск
Десятичасовой выпуск украинского канала "Львы на джипе". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский YouTube-канал "Львы на джипе" установили невероятный рекорд. Участники проекта оделись в вышиванки и ко Дню Независимости провели десятичасовой стрим, во время которого собрали большую сумму денег на помощь Вооруженным силам Украины.

Уникальный выпуск ко Дню Независимости Украины можно посмотреть на канале проекта в YouTube.

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На украиноязычном YouTube-канале состоялся стрим, который длился целых десять часов. Во время стрима было много гостей, в частности, актер, сценарист и юморист Improv Live Show Константин Трембовецкий и телеведущий Роман Мищеряков.

Десятичасовой выпуск украинского канала "Львы на джипе"
Десятичасовой выпуск украинского канала "Львы на джипе". Фото: скриншот с YouTube
Десятичасовой выпуск украинского канала "Львы на джипе"
Десятичасовой выпуск украинского канала "Львы на джипе". Фото: скриншот с YouTube

Среди гостей можно было увидеть и украинского стендап-комика Антона Тимошенко, и известного блогера Михаила Лебиговича. На десятичасовом стриме также присутствовал блогер Женя Янович и звезда "Лиги смеха", участник команды "Призрачный гонщик" Марк Куцевалов.

Десятичасовой выпуск украинского канала "Львы на джипе"
Десятичасовой выпуск украинского канала "Львы на джипе". Фото: скриншот с YouTube

В этом выпуске, посвященном Дню Независимости Украины, ведущим и гостям удалось собрать большую сумму денег на помощь украинской армии. Речь идет о более пяти миллионах гривен, которые должны пойти на усиление ПВО.

О YouTube-канале "Львы на джипе"

"Львы на джипе" — это украиноязычный YouTube-канал, основанный тремя комиками:

  • Андреем Лузаном
  • Валентином Михиенко
  • Николаем Зиряновым
Основатели украинского YouTube-канала "Львы на джипе"
Основатели украинского YouTube-канала "Львы на джипе". Фото: Instagram "Львов на джипе"

YouTube-канал активно помогает украинской армии во время полномасштабной войны, создает новые проекты и украиноязычный контент. Во время разных стримов ведущие и гости пытаются закрывать все нужды украинцев и создают проекты, нацеленные на привлечение внимания к этой профессии.

Во время стримов украинцы делают донаты на ВСУ, а в конце ведущие и гости считают, сколько им удалось собрать.

Напомним, мы писали о том, что поющий тамада из Полтавы попал в ТОП-10 трендов YouTube.

Ранее мы говорили о том, что в приложении YouTube появилось несколько интересных обновлений.

Также мы сообщали о том, что блогер Алексей Дурнев рассказал о своем заработке в YouTube во время полномасштабной войны.

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