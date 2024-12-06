Женя Галич із O Torvald опинився в лікарні — що сталося

Лідер гурту O.Torvald, який служить у ЗСУ, потрапив до шпиталю
Лідер українського гурту О.Torvald та військовослужбовець Женя Галич поскаржився на стан здоров'я. Артист повідомив про те, що нині проходить лікування в шпиталі.
Про це він розповів в програмі "Ранок у великому місті".
Женя Галич відновлює здоров'я
Нещодавно Галич відвідав вручення премії MUZVAR AWARDS 2024 у столиці та активно займається творчою діяльністю. Артист, який з початку війни мобілізувався, вперше розповів, чому зараз не перебуває на службі.
Музикант пояснив, що служба у війську "підірвала" його здоров'я та нині він проходить лікування у військовому шпиталі.
"Був у госпіталі. Мені робили крапельницю. Зараз офіційно перебуваю в шпиталі. Накопичилося багато хвороб за майже три роки. Намагаюся виправити", — поділився Галич.
Раніше ми писали про те, що Женя Галич поскаржився на гонорари в шоубізі. А також артист зловживав наркотиками.
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