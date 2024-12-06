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Лідер гурту O.Torvald, який служить у ЗСУ, потрапив до шпиталю

6 грудня 2024 16:00
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Женя Галич із O Torvald опинився в лікарні — що сталося
Український рок-музикант і військовий Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Лідер українського гурту О.Torvald та військовослужбовець Женя Галич поскаржився на стан здоров'я. Артист повідомив про те, що нині проходить лікування в шпиталі.

Про це він розповів в програмі "Ранок у великому місті".

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Нещодавно Галич відвідав вручення премії MUZVAR AWARDS 2024 у столиці та активно займається творчою діяльністю. Артист, який з початку війни мобілізувався, вперше розповів, чому зараз не перебуває на службі.

Музикант пояснив, що служба у війську "підірвала" його здоров'я та нині він проходить лікування у військовому шпиталі.

"Був у госпіталі. Мені робили крапельницю. Зараз офіційно перебуваю в шпиталі. Накопичилося багато хвороб за майже три роки. Намагаюся виправити", — поділився Галич.

Раніше ми писали про те, що Женя Галич поскаржився на гонорари в шоубізі. А також артист зловживав наркотиками.

здоров'я українські зірки інтерв'ю Женя Галич військова служба

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