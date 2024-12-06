Женя Галич из O Torvald оказался в больнице — что произошло

Украинский рок-музыкант и военный Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich

Лидер украинской группы А. Torvald и военнослужащий Женя Галич пожаловался на состояние здоровья. Артист сообщил о том, что сейчас проходит лечение в больнице.

Об этом он рассказал в программе "Ранок у великому місті".

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Недавно Галич посетил вручение премии MUZVAR AWARDS 2024 в столице и активно занимается творческой деятельностью. Артист, который с начала войны мобилизовался, впервые рассказал, почему сейчас не находится на службе.

Музыкант объяснил, что служба в армии "подорвала" его здоровье и сейчас он проходит лечение в военном госпитале.

"Был в госпитале. Мне делали капельницу. Сейчас официально нахожусь в госпитале. Накопилось много болезней почти за три года. Пытаюсь исправить", — поделился Галич.

Раньше мы писали о том, что Женя Галич пожаловался на гонорары в шоу-бизнесе. А также артист злоупотреблял наркотиками.