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Ліквідація Пригожина: реакція знаменитостей на смерть ватажка ПВК "Вагнер"

24 серпня 2023 08:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ліквідація Пригожина: реакція знаменитостей на смерть ватажка ПВК "Вагнер"
Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні у Тверській області Росії впав літак, який належав очільник ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Міністерство надзвичайних ситуацій країни-терориста повідомило, що в списку загиблих пасажирів був сам ватажок "вагнерівців". Соцмережі "вибухнули" мемами з цього приводу. Не пройшли повз і представники українського шоу-бізнесу.

Новини.LIVE розкаже про перші реакції зірок. 

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Володимир Дантес

Шоумен записав кілька відео, які опублікував в сторіз свого Instagram. Ліквідацію Пригожина Володимир назвав казкою. Також Дантес показав відео падіння літака зі звуковою доріжкою коментаря однієї з жительок Росії, що збили дрон. Також Володимир закликав всіх приєднатися до "святкових" донатів від волонтера Ігоря Лаченкова (Лачен).

Скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Коля Сєрга

Захисник України та очільник "Культурного десанту" зауважив, що гибель Пригожина це можна вважати "подарунком" на День прапора, який відзначали в нашій країні напередодні. Також зірковий військовослужбовець іронічно згадав пропутінську співачку Валерію, дружину продюсера Йосипа Пригожина, якого часто тролять за схожість з ватажком ПВК "Вагнер".

Скриншот: Instagram/thekolya

Ектор-Хіменес Браво

Скриншот: Instagram/hectorjimenezbravo

Анастасія Приходько

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Олександр Еллерт

Скриншот: Instagram/ellert_a

Володимир Остапчук

Скриншот: Instagram/vova_oastapchuk

Дмитро Гордон

Скриншот: Instagram/gordondmytro

Олексій Дурнєв

Скриншот: Instagram/aleksey_durnev

Нагадаємо, раніше ми писали, які меми про авіакатастрофу літака Пригожина створили українці. Також ми розповідали, що політолог і публіцист Андрій Піонтковський заявив, хто і навіщо вбив Пригожина.

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