Ліквідація Пригожина: реакція знаменитостей на смерть ватажка ПВК "Вагнер"
Напередодні у Тверській області Росії впав літак, який належав очільник ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Міністерство надзвичайних ситуацій країни-терориста повідомило, що в списку загиблих пасажирів був сам ватажок "вагнерівців". Соцмережі "вибухнули" мемами з цього приводу. Не пройшли повз і представники українського шоу-бізнесу.
Новини.LIVE розкаже про перші реакції зірок.
Володимир Дантес
Шоумен записав кілька відео, які опублікував в сторіз свого Instagram. Ліквідацію Пригожина Володимир назвав казкою. Також Дантес показав відео падіння літака зі звуковою доріжкою коментаря однієї з жительок Росії, що збили дрон. Також Володимир закликав всіх приєднатися до "святкових" донатів від волонтера Ігоря Лаченкова (Лачен).
Коля Сєрга
Захисник України та очільник "Культурного десанту" зауважив, що гибель Пригожина це можна вважати "подарунком" на День прапора, який відзначали в нашій країні напередодні. Також зірковий військовослужбовець іронічно згадав пропутінську співачку Валерію, дружину продюсера Йосипа Пригожина, якого часто тролять за схожість з ватажком ПВК "Вагнер".
Ектор-Хіменес Браво
Анастасія Приходько
Олександр Еллерт
Володимир Остапчук
Дмитро Гордон
Олексій Дурнєв
Нагадаємо, раніше ми писали, які меми про авіакатастрофу літака Пригожина створили українці. Також ми розповідали, що політолог і публіцист Андрій Піонтковський заявив, хто і навіщо вбив Пригожина.