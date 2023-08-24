Ликвидация Пригожина: реакция знаменитостей на смерть главы ЧВК "Вагнер"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Накануне в Тверской области России упал самолет, принадлежавший главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Министерство чрезвычайных ситуаций страны-террориста сообщило, что в списке погибших пассажиров находился сам главарь "вагнеровцев". Соцсети "взорвались" мемами по этому поводу. Не прошли мимо и представители украинского шоу-бизнеса.

Новини.LIVE расскажет о первых реакциях звезд.

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Владимир Дантес

Шоумен записал несколько видео, которые опубликовал в сториз своего Instagram. Ликвидацию Пригожина Владимир назвал сказкой. Также Дантес показал видео падения самолета со звуковой дорожкой комментария одной жительниц России, что мол сбили дрон. Также Владимир призвал всех присоединиться к "праздничным" донатам от волонтера Игоря Лаченкова (Лачен).

Скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Коля Серга

Защитник Украины и глава "Культурного десанта" отметил, что гибель Пригожина можно считать "подарком" на День флага, который отмечали в нашей стране накануне. Также звездный военнослужащий иронически вспомнил пропутинскую певицу Валерию, жену продюсера Иосифа Пригожина, которого часто тролят за сходство с предводителем ЧВК "Вагнер".

Скриншот: Instagram/thekolya

Эктор-Хименес Браво

Скриншот: Instagram/hectorjimenezbravo

Анастасия Приходько

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Александр Эллерт

Скриншот: Instagram/ellert_a

Владимир Остапчук

Скриншот: Instagram/vova_oastapchuk

Дмитрий Гордон

Скриншот: Instagram/gordondmytro

Алексей Дурнев

Скриншот: Instagram/aleksey_durnev

Напомним, ранее мы писали, какие мемы об авиакатастрофе самолета Пригожина создали украинцы. Также мы рассказывали, что политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, кто и зачем убил Пригожина.