Ликвидация Пригожина: реакция знаменитостей на смерть главы ЧВК "Вагнер"
Накануне в Тверской области России упал самолет, принадлежавший главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Министерство чрезвычайных ситуаций страны-террориста сообщило, что в списке погибших пассажиров находился сам главарь "вагнеровцев". Соцсети "взорвались" мемами по этому поводу. Не прошли мимо и представители украинского шоу-бизнеса.
Новини.LIVE расскажет о первых реакциях звезд.
Владимир Дантес
Шоумен записал несколько видео, которые опубликовал в сториз своего Instagram. Ликвидацию Пригожина Владимир назвал сказкой. Также Дантес показал видео падения самолета со звуковой дорожкой комментария одной жительниц России, что мол сбили дрон. Также Владимир призвал всех присоединиться к "праздничным" донатам от волонтера Игоря Лаченкова (Лачен).
Коля Серга
Защитник Украины и глава "Культурного десанта" отметил, что гибель Пригожина можно считать "подарком" на День флага, который отмечали в нашей стране накануне. Также звездный военнослужащий иронически вспомнил пропутинскую певицу Валерию, жену продюсера Иосифа Пригожина, которого часто тролят за сходство с предводителем ЧВК "Вагнер".
Эктор-Хименес Браво
Анастасия Приходько
Александр Эллерт
Владимир Остапчук
Дмитрий Гордон
Алексей Дурнев
Напомним, ранее мы писали, какие мемы об авиакатастрофе самолета Пригожина создали украинцы. Также мы рассказывали, что политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, кто и зачем убил Пригожина.