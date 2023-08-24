Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ликвидация Пригожина: реакция знаменитостей на смерть главы ЧВК "Вагнер" arrow

Ликвидация Пригожина: реакция знаменитостей на смерть главы ЧВК "Вагнер"

24 августа 2023 08:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ликвидация Пригожина: реакция знаменитостей на смерть главы ЧВК "Вагнер"
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне в Тверской области России упал самолет, принадлежавший главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Министерство чрезвычайных ситуаций страны-террориста сообщило, что в списке погибших пассажиров находился сам главарь "вагнеровцев". Соцсети "взорвались" мемами по этому поводу. Не прошли мимо и представители украинского шоу-бизнеса.

Новини.LIVE расскажет о первых реакциях звезд.

Читайте также:

Владимир Дантес

Шоумен записал несколько видео, которые опубликовал в сториз своего Instagram. Ликвидацию Пригожина Владимир назвал сказкой. Также Дантес показал видео падения самолета со звуковой дорожкой комментария одной жительниц России, что мол сбили дрон. Также Владимир призвал всех присоединиться к "праздничным" донатам от волонтера Игоря Лаченкова (Лачен).

Скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Коля Серга

Защитник Украины и глава "Культурного десанта" отметил, что гибель Пригожина можно считать "подарком" на День флага, который отмечали в нашей стране накануне. Также звездный военнослужащий иронически вспомнил пропутинскую певицу Валерию, жену продюсера Иосифа Пригожина, которого часто тролят за сходство с предводителем ЧВК "Вагнер".

Скриншот: Instagram/thekolya

Эктор-Хименес Браво

Скриншот: Instagram/hectorjimenezbravo

Анастасия Приходько

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Александр Эллерт

Скриншот: Instagram/ellert_a

Владимир Остапчук

Скриншот: Instagram/vova_oastapchuk

Дмитрий Гордон

Скриншот: Instagram/gordondmytro

Алексей Дурнев

Скриншот: Instagram/aleksey_durnev

Напомним, ранее мы писали, какие мемы об авиакатастрофе самолета Пригожина создали украинцы. Также мы рассказывали, что политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, кто и зачем убил Пригожина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости на 23 августа: падение самолета в РФ и взрывы в Крыму

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз