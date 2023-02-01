Світлана Лобода анонсувала нову україномовну пісню-звернення до окупантів

Світлана Лобода продовжує інтригувати шанувальників фрагментами нової україномовної пісні

Наприкінці минулого року співачка Світлана Лобода презентувала першу україномовну композицію "Два незнайомці" з нового альбому. Напередодні артистка виклала фото у вишиванці, чим спричинила гарячі обговорення шанувальників в коментарях.

А тепер у своєму Instagram Лобода опублікувала фрагмент тексту її нової композиції, яка вийде третього лютого.

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Співачка продовжує інтригувати шанувальників фрагментами нової україномовної пісні. Напередодні прем’єри артистка виклала невелике відео, в якому енергійно виконує майбутню композицію.

"І що ви казали про декілька днів? Наш дух ніби гори, під саме небо, на всі простори", — заспівала Лобода.

Вочевидь 40-річна артистка звертається до окупантів, які планували взяти столицю України за три дні. Вже традиційно в коментарі під нову публікацію Світлани набігли чимало проросійських користувачів соцмережі, які цькують Лободу за її громадську позицію. Деяким юзерам тізер на майбутню пісню сподобався. Втім, є й українці, які не вірять у щирість співачки.

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Позиція Лободи

Світлана Лобода не одразу відреагувала на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Лише на п'ятий день, 28 лютого, співачка опублікувала відео у сльозах, у якому говорила про "маленьких людей", що не можуть зупинити війну. А вже за місяць, 24 березня, визнала росію винною в нападі на Україну. Саме через це у суспільстві й досі різняться думки щодо щирості співачки, яка тривалий час працювала у рф. Зараз Лобода виступає з благодійними концертами по всьому світові та допомогає здебільшого жителям Ірпеня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній танцюрист балету Світлани Лободи, та актор багатьох її кліпів, захисник України Назар Грабар повідомив про загибель брата на фронті. Також ми розповідали, що заплановані концерти Лободи у Литві були скасовані.