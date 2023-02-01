Светлана Лобода анонсировала новую украиноязычную песню-обращение к оккупантам

Лобода анонсировала новую украиноязычную песню, в которой обращается к оккупантам
В конце прошлого года певица Светлана Лобода представила первую украиноязычную композицию "Два незнайомці" из нового альбома. Накануне артистка выложила фото в вышиванке, чем вызвала горячие обсуждения поклонников в комментариях.
А теперь в своем Instagram Лобода опубликовала фрагмент текста ее новой композиции, которая выйдет третьего февраля.
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Подробности
Певица продолжает интриговать поклонников фрагментами новой песни. В преддверии премьеры артистка выложила небольшое видео, в котором энергично исполняет будущую композиции.
"И что вы говорили о нескольких днях? Наш дух как горы, под самое небо, на все просторы", — спела Лобода.
Очевидно, 40-летняя артистка обращается к оккупантам, которые планировали взять столицу Украины за три дня. Уже традиционно в комментариях под новой публикацией Светланы набежали многие пророссийские пользователи соцсети, травящие Лободу за ее общественную позицию. Некоторым пользователям тизер на будущую песню понравился. Впрочем, есть и украинцы, которые не верят в искренность певицы.
- Зарабатывать деньги на россии, не извиниться и не признать свою вину и уже горы-просторы. Кажется, рубли уже кончились
- Быстро переобулась
- Такое, херня, но за украинский язык спасибо
Позиция Лободы
Светлана Лобода не сразу отреагировала на полномасштабное вторжение россии в Украину. Лишь на пятый день, 28 февраля, певица опубликовала видео в слезах, в котором говорила о "маленьких людях", кторые не могут остановить войну. А уже через месяц, 24 марта, признала россию виновной в нападении на Украину. Именно поэтому в обществе до сих пор различаются мнения относительно искренности певицы, длительное время работавшей в рф. Сейчас Лобода выступает с благотворительными концертами по всему миру и помогает в основном жителям Ирпеня.
Напомним, ранее мы писали, что бывший танцор балета Светланы Лободы и актер многих ее клипов, защитник Украины Назар Грабар сообщил о гибели брата на фронте. Также мы рассказывали, что запланированные концерты Лободы в Литве были отменены.