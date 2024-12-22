Реванш Усик—Ф'юрі — Світлана Лобода підтримала нашого боксера

Лобода підтримала Усика на реванші із Ф'юрі
Українська співачка Світлана Лобода відвідала реванш Усик — Ф'юрі в Саудівській Аравії. Зірка підтримала нашого земляка на рингу.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Лобода прийшла на бій Усика
Артистка поділилася кадрами із бою Олександра Усика в Саудівській Аравії. Зірка прийшла підтримати свого земляка, який вдруге переміг Тайсона Ф'юрі.
Світлана особисто привітала нашого спортсмена з перемогою. Зірка міцно обійняла Усика та пофотографувалася із його здобутим поясом.
"Ми перемогли сьогодні і це був дуже красивий бій. Я від всього серця вітаю нас із цією перемогою", — звернулась до шанувальників артистка.
Нагадаємо, раніше зірка виступила на музичній премії "Ґреммі". Також ми писали про те, що у мережі пригадали, як Лобода вигнала зі свого концерту фанатку-путіністку.
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