Реванш Усик—Ф'юрі — Світлана Лобода підтримала нашого боксера

Співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Українська співачка Світлана Лобода відвідала реванш Усик — Ф'юрі в Саудівській Аравії. Зірка підтримала нашого земляка на рингу.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Лобода прийшла на бій Усика

Артистка поділилася кадрами із бою Олександра Усика в Саудівській Аравії. Зірка прийшла підтримати свого земляка, який вдруге переміг Тайсона Ф'юрі.

Світлана особисто привітала нашого спортсмена з перемогою. Зірка міцно обійняла Усика та пофотографувалася із його здобутим поясом.

"Ми перемогли сьогодні і це був дуже красивий бій. Я від всього серця вітаю нас із цією перемогою", — звернулась до шанувальників артистка.

Лобода на бою Усика. Фото: instagram/lobodaofficial/

Лобода привітала Усика з перемогою. Фото: instagram/lobodaofficial/

Лобода із поясом Усика. Фото: instagram/lobodaofficial/

Нагадаємо, раніше зірка виступила на музичній премії "Ґреммі". Також ми писали про те, що у мережі пригадали, як Лобода вигнала зі свого концерту фанатку-путіністку.