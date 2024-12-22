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Лобода поддержала Усика на реванше с Фьюри

22 декабря 2024 11:25
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Реванш Усик-Фьюри - Светлана Лобода поддержала нашего боксера
Певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинская певица Светлана Лобода посетила реванш Усик – Фьюри в Саудовской Аравии. Звезда поддержала нашего земляка на ринге.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Артистка поделилась кадрами по бою Александра Усика в Саудовской Аравии. Звезда пришла поддержать своего земляка, который во второй раз победил Тайсона Фьюри.

Светлана лично поздравила нашего спортсмена с победой. Звезда крепко обняла Усика и сфотографировалась с его победным поясом.

"Мы победили сегодня и это было очень красивое сражение. Я от всего сердца поздравляю нас с этой победой", — обратилась к поклонникам артистка.

Лобода поддержала Усика на реванше из Фьюри - фото 1
Лобода на бою Усика. Фото: instagram/lobodaofficial/
Лобода поддержала Усика на реванше из Фьюри - фото 2
Лобода поздравила Усика с победой. Фото: instagram/lobodaofficial/
Лобода поддержала Усика на реванше из Фьюри - фото 3
Лобода с поясом Усика. Фото: instagram/lobodaofficial/

Напомним, ранее звезда выступила на музыкальной премии "Грэмми". Также мы писали о том, что в сети вспомнили, как Лобода выгнала со своего концерта фанатку-путинистку.

соцсети Светлана Лобода Александр Усик украинские звезды Бой Усик — Фьюрі

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