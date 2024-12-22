Реванш Усик-Фьюри - Светлана Лобода поддержала нашего боксера

Лобода поддержала Усика на реванше с Фьюри
Украинская певица Светлана Лобода посетила реванш Усик – Фьюри в Саудовской Аравии. Звезда поддержала нашего земляка на ринге.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Лобода пришла на бой Усика
Артистка поделилась кадрами по бою Александра Усика в Саудовской Аравии. Звезда пришла поддержать своего земляка, который во второй раз победил Тайсона Фьюри.
Светлана лично поздравила нашего спортсмена с победой. Звезда крепко обняла Усика и сфотографировалась с его победным поясом.
"Мы победили сегодня и это было очень красивое сражение. Я от всего сердца поздравляю нас с этой победой", — обратилась к поклонникам артистка.
Напомним, ранее звезда выступила на музыкальной премии "Грэмми". Также мы писали о том, что в сети вспомнили, как Лобода выгнала со своего концерта фанатку-путинистку.
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