Лобода запропонувала роботу таксисту, який потрапив у мовний скандал

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода заявила, що готова взяти на роботу таксиста, який нещодавно потрапив у мовний скандал.

Пропозицію для чоловіка співачка опублікувала у сторіс в Instagram.

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Неочікувана пропозиція

Світлана Лобода, яка сама постійно піддається критиці через те, що спілкується і співає російською мовою, підтримала чоловіка, який втрапив у мовний скандал.

Вона опублікувала скріншот відеозвернення таксиста у сторіс і запропонувала йому роботу.

Скриншот зі сторіс Instagram: lobodaofficial

"Я готова цього хлопця взяти на роботу", — написала Лобода в Instagram.

Вірогідно співачка може розглянути його на позицію особистого водія.

Що передувало

Нагадаємо, що нещодавно у Києві таксист на прохання пасажирок обслуговувати їх українською мовою, відмовився це зробити. Натомість зупинив машину, виклав багаж, висадив жінок, а сам поїхав, назвавши пасажирок "хворими".

Згодом компанія Bolt, у якій працював таксист, повідомила, що чоловіка звільнено і заблокованоу сервісі назавжди.

Днями цей таксист опублікував відеозвернення після кількох днів мовчання. Він, зокрема, подякував усім "небайдужим людям, хто підтримав його" у цьому інциденті, решту українців назвав "провокаторами".

У зверненні чоловік розмовляв українською мовою. Було очевидно, що йому це дається важко. Наразі відомо, що він переселенець з Криму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві таксист вигнав пасажирок через українську мову.

Також ми розповідали, що Лобода спровокувала чутки про свої заручини.