Лобода предложила работу таксисту, попавшему в языковой скандал

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода заявила, что готова взять на работу таксиста, который недавно попал в языковой скандал.

Предложение для мужчины певица опубликовала в Instagram.

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Светлана Лобода, которая сама постоянно подвергается критике из-за того, что общается и поет на русском языке, поддержала мужчину, который попал в языковой скандал.

Она опубликовала скриншот видеообращения таксиста в сторис и предложила ему работу.

Скриншот со сторис Instagram: lobodaofficial

"Я готова этого парня взять на работу", — написала Лобода в Instagram.

Возможно, певица рассмотрит его на позицию личного водителя.

Что предшествовало

Напомним, что недавно в Киеве таксист по просьбе пассажирок обслуживать их на украинском языке отказался это сделать. Он остановил машину, выложил багаж, высадил женщин, а сам уехал, назвав пассажирок "больными".

Впоследствии компания Bolt, в которой работал таксист, сообщила, что мужчина уволен и заблокирован в сервисе навсегда.

На днях этот таксист опубликовал видеообращение после нескольких дней молчания. Он, в частности, поблагодарил всех "неравнодушных людей, кто поддержал его" в этом инциденте, остальных украинцев назвал "провокаторами".

В обращении мужчина говорил на украинском языке. Было очевидно, что ему это дается с трудом. Пока известно, что он переселенец из Крыма.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве таксист выгнал пассажирок из-за украинского языка.

Также мы рассказывали, что Лобода спровоцировала слухи о своей помолвке.