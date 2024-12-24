Мадонна показалась в хутрі від українського бренду SANTA

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Популярна американська співачка Мадонна показалася у стильному образі від українського бренду. Зірка вдягла чорну шубу від SANTA.

Відповідне відео було опубліковано в Instagram.

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Мадонна в стильному хутрі

На опублікованих кадрах співачка постала без макіяжу в чорній хутряній шубці. Мадонна надягла брендовий верхній одяг на обтислі шортики та топ в тон.

Виконавиця в стильній шубі натякнула шанувальникам, як ставиться до хейтерів.

"Моя люба, ти ніколи не будеш чашкою чаю для всіх, тому що ти — шампанське, кохана. Ти у своїй власній лізі", — йдеться на кадрах відео.

"Незліченні ікони можуть надихати, але лише одна легенда переходить через покоління — Мадонна, вічна зірка і позачасова муза, що сяє в нашій чорній шубі. Її вибір — глибока честь, яка наповнює нас безмежною вдячністю. Ця мить — свідчення сили віри в себе і свої мрії. Побачити незрівнянну Мадонну в нашому дизайні, що втілилася в реальність,— віха, яку ми будемо зберігати назавжди з сердечною вдячністю", — подякував зірці за вибір бренд.

Нагадаємо, співачка відреагувала на перемогу Трампа на виборах. А також співачка засвітилась в обіймах молодого красеня.