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Мадонна покрасувалася в шубі від українського бренду

24 грудня 2024 11:45
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Мадонна показалась в хутрі від українського бренду SANTA
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Популярна американська співачка Мадонна показалася у стильному образі від українського бренду. Зірка вдягла чорну шубу від SANTA.

Відповідне відео було опубліковано в Instagram.

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Мадонна в стильному хутрі

На опублікованих кадрах співачка постала без макіяжу в чорній хутряній шубці. Мадонна надягла брендовий верхній одяг на обтислі шортики та топ в тон. 

Виконавиця в стильній шубі натякнула шанувальникам, як ставиться до хейтерів.

"Моя люба, ти ніколи не будеш чашкою чаю для всіх, тому що ти — шампанське, кохана. Ти у своїй власній лізі", — йдеться на кадрах відео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SANTA (@santa.brands)

"Незліченні ікони можуть надихати, але лише одна легенда переходить через покоління — Мадонна, вічна зірка і позачасова муза, що сяє в нашій чорній шубі. Її вибір — глибока честь, яка наповнює нас безмежною вдячністю. Ця мить — свідчення сили віри в себе і свої мрії. Побачити незрівнянну Мадонну в нашому дизайні, що втілилася в реальність,— віха, яку ми будемо зберігати назавжди з сердечною вдячністю", — подякував зірці за вибір бренд.

Нагадаємо, співачка відреагувала на перемогу Трампа на виборах. А також співачка засвітилась в обіймах молодого красеня.

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12:27 Лишили без очей — на Одещині сплюндрували пам'ятник Пушкіну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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