Мадонна показалась в меху украинского бренда SANTA

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Популярная американская певица Мадонна показалась в стильном образе от украинского бренда. Звезда надела черную шубу от SANTA.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

Читайте также:

Мадонна в стильном меху

На опубликованных кадрах певица показалась без макияжа в черной меховой шубке. Мадонна надела брендовую верхнюю одежду на облегающие шортики и топ в тон.

Исполнительница в стильной шубе намекнула поклонникам, как относится к хейтерам.

"Моя дорогая, ты никогда не будешь чашкой чая для всех, потому что ты — шампанское, любимая. Ты в своей собственной лиге", — говорится на кадрах видео.

"Бесчисленные иконы могут вдохновлять, но только одна легенда переходит через поколения — Мадонна, вечная звезда и вневременная муза, сияющая в нашей черной шубе. Ее выбор — глубокая честь, которая наполняет нас безграничной благодарностью. Этот миг — свидетельство силы веры в себя и свои мечты. Увидеть несравненную Мадонну в нашем дизайне, воплотившуюся в реальность, — веха, которую мы будем хранить навсегда с сердечной благодарностью", — поблагодарил звезду за выбор бренд.

Напомним, певица отреагировала на победу Трампа на выборах. А также певица засветилась в объятиях молодого красавца.