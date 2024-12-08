Мадонна сходила на побачення з коханим — фото

Мадонну з молодим обранцем заскочили на вулицях Нью-Йорка
Популярну співачку Мадонну помітили разом із новим хлопцем Акімом Моррісом, якому 28 років. Пара прогулювалася вулицями Нью-Йорка.
Про це пише Page Six.
Мадонна проводить час із коханим
Королева поп-музики під час прогулянки із коханим була вдягнена у оверсайз куртку та шарф, а 28-річний футболіст обрав для виходу худі з капюшоном та пальто. Вони не трималися за руки, проте йшли дуже близько один до одного.
Співачку та її бойфренда заскочили через кілька місяців після того, як вони вперше заговорили про романтичні стосунки. Мадонна показалася в обіймах Морріса в липні.
Нагадаємо, співачка відреагувала на перемогу Трампа на виборах. А також співачка засвітилась в обіймах молодого красеня.
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