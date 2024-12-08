Мадонна сходила на побачення з коханим — фото

Співачка Мадонна з коханим. Фото: instagram.com/madonna/

Популярну співачку Мадонну помітили разом із новим хлопцем Акімом Моррісом, якому 28 років. Пара прогулювалася вулицями Нью-Йорка.

Про це пише Page Six.

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Королева поп-музики під час прогулянки із коханим була вдягнена у оверсайз куртку та шарф, а 28-річний футболіст обрав для виходу худі з капюшоном та пальто. Вони не трималися за руки, проте йшли дуже близько один до одного.

Співачка Мадонна з коханим. Фото: BACKGRID

Співачка Мадонна разом з хлопцем Акімом Моррісом. Фото: BACKGRID

Співачку та її бойфренда заскочили через кілька місяців після того, як вони вперше заговорили про романтичні стосунки. Мадонна показалася в обіймах Морріса в липні.

Співачка Мадонна вперше показалася з коханим. Фото: instagram.com/madonna/

Нагадаємо, співачка відреагувала на перемогу Трампа на виборах. А також співачка засвітилась в обіймах молодого красеня.