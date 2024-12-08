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Мадонну з молодим обранцем заскочили на вулицях Нью-Йорка

8 грудня 2024 09:15
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Мадонна сходила на побачення з коханим — фото
Співачка Мадонна з коханим. Фото: instagram.com/madonna/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Популярну співачку Мадонну помітили разом із новим хлопцем Акімом Моррісом, якому 28 років. Пара прогулювалася вулицями Нью-Йорка.

Про це пише Page Six.

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Королева поп-музики під час прогулянки  із коханим була вдягнена у оверсайз куртку та шарф, а 28-річний футболіст обрав для виходу худі з капюшоном та пальто. Вони не трималися за руки, проте йшли дуже близько один до одного.

Мадонну заскочили з молодим коханцем
Співачка Мадонна з коханим. Фото: BACKGRID
Мадонна з коханим
Співачка Мадонна разом з хлопцем Акімом Моррісом. Фото: BACKGRID

Співачку та її бойфренда заскочили через кілька місяців після того, як вони вперше заговорили про романтичні стосунки. Мадонна показалася в обіймах Морріса в липні.

Мадонна закрутила роман з молодим хлопцем
Співачка Мадонна вперше показалася з коханим. Фото: instagram.com/madonna/

Нагадаємо, співачка відреагувала на перемогу Трампа на виборах. А також співачка засвітилась в обіймах молодого красеня.

Мадонна Нью-Йорк відносини закордонні зірки кохання

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