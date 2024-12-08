Мадонна сходила на свидание с любимым.

Мадонну с молодым избранником застукали на улицах Нью-Йорка
Популярную певицу Мадонну заметили вместе с новым парнем Акимом Моррисом, которому 28 лет. Пара прогуливалась по улицам Нью-Йорка.
Об этом пишет Page Six.
Мадонна проводит время с любимым
Королева поп-музыки во время прогулки с любимым была одета в оверсайз-куртку и шарф, а 28-летний футболист выбрал для выхода худи с капюшоном и пальто. Они не держались за руки, но шли очень близко друг к другу.
Певицу и ее бойфренда застукали через несколько месяцев после того, как они впервые заговорили о романтических отношениях. Мадонна показалась в объятиях Морриса в июле.
Напомним, певица отреагировала на победу Трампа на выборах. А также певица засветилась в объятиях молодого красавца.
Читайте Новини.LIVE!