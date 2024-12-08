Мадонна сходила на свидание с любимым.

Певица Мадонна с любимым. Фото: instagram.com/madonna/

Популярную певицу Мадонну заметили вместе с новым парнем Акимом Моррисом, которому 28 лет. Пара прогуливалась по улицам Нью-Йорка.

Об этом пишет Page Six.

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Королева поп-музыки во время прогулки с любимым была одета в оверсайз-куртку и шарф, а 28-летний футболист выбрал для выхода худи с капюшоном и пальто. Они не держались за руки, но шли очень близко друг к другу.

Певица Мадонна с любимым. Фото: BACKGRID

Певица Мадонна вместе с парнем Акимом Моррисом. Фото: BACKGRID

Певицу и ее бойфренда застукали через несколько месяцев после того, как они впервые заговорили о романтических отношениях. Мадонна показалась в объятиях Морриса в июле.

Певица Мадонна впервые показалась с любимым. Фото: instagram.com/madonna/

Напомним, певица отреагировала на победу Трампа на выборах. А также певица засветилась в объятиях молодого красавца.