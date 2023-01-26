Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Макс Барських оголосив кастинг у свій новий світовий тур: кого шукає співак arrow

Макс Барських оголосив кастинг у свій новий світовий тур: кого шукає співак

26 січня 2023 18:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Макс Барських оголосив кастинг у свій новий світовий тур
Співак Макс Барських оголосив кастинг у свій новий світовий тур
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року співак Макс Барських потішив шанувальників новиною, що на 2023-ий в нього запланований світове турне Bestseller World Tour. Аби все пройшло на вищому рівні, артист ретельно готується до запланованих концертів.

У своїх Instastories Барських оголосив про кастинг. 

Читайте також:

Деталі 

Для майбутнього туру співак шукає танцівниць-українок. До них у Макса наступні вимоги: ріст від 170 см, професійні, універсальні, стрункі. 

"Неважливо, в якій країні ви зараз, якщо є можливість і бажання працювати в нашій команді упродовж тривалого часу", — зазначив виконавець.

Окрім Макса, кастингом займається відомий український хореограф Руслан Махов, якій співпрацює з багатьма знаменитостями. Також він відповідав за хореографію шоу, присвяченого святкуванню 30-тої річниці Дня Незалежності України.

Саме на пошту Руслана Махова претенденткам і треба відправляти свої заявки. А саме: фото обличчя Nude (без мейкапу), фото у повний зріст та відео танцю у стилі, в якому працює дівчина. У своїх Instastories Махов також додав декілька вимог.

Про майбутній тур Макса Барських поки що відомо не так багато. Напередодні, співак анонсував, що прем’єра туру відбудеться в Казахстані. 

"Презентуємо шоу відразу у двох містах — Астані та Алмати. Впевнений, це будуть унікальні концерти. Завжди зворушливо починати нове шоу. Але я знаю наскільки палкий глядач у Казахстані, тому мені немає за що хвилюватися. Буду радий виступити перед вами з улюбленими піснями та презентувати новий альбом. Ви будете першими глядачами й слухачами", — зазначив Макс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських закликав підтримати петицію, яку створила кохана загиблого українського захисника Олега Мазура. Також ми писали, що Барських презентував сингл до Нового року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:05 "Перемога України — питання часу": Данілов пояснив, чи можливі переговори з росією

18:56 "Это просто п***ц": ЗМІ показали злив переписки, де Тищенко реагує на виключення зі "Слуги народу"

18:50 ​​​​​​​Білорусь знову продовжила спільні з росією військові навчання

Ексклюзив

18:45 Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

18:24 ​​​​​​​Євросоюз може використати 34 млрд євро, що належать Центробанку рф, для відновлення України, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:23 У Києві вшанували пам'ять загиблого керівництва МВС у Броварах

18:19 США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією: що це означає

18:12 На Харківщині через ворожі обстріли загинуло двоє мирних мешканців

18:05 На Одещині поліцейські затримали наркодилера: у нього знайшли товар на мільйон

18:02 Макс Барських оголосив кастинг у свій новий світовий тур: кого шукає співак

Новина з відео

15:45 Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентував нову пісню "Повернись живим" та кліп на неї з героями України

Новина з відео

12:53 ​​​​​​​На Запоріжжя окупанти завезли білоруських військових, — мер Мелітополя

Новина з відео

12:12 Моряки-прикордонники показали, як проводять бойові навчання

Новина з відео

10:56 У Маріуполі перестали платити пенсії і соцвиплати тим, хто не отримав російський паспорт

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 26 січня: Овнам — мозковий штурм, Водоліям — натхнення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:57 Зеленський про надання Україні танків: ключове тепер — швидкість та обсяг

Новина з відео

22:36 Відчуваєте невгамовний голод? Лікарі назвали дев'ять симптомів діабету, які часто ігнорують

Новина з відео

21:08 Фільм "Меню": як приготувати "той самий" чизбургер, який їла Аня Тейлор-Джой

Новина з відео

18:36 ​​​​​​​Росіяни скаржаться, що командування перестало постачати окупантам навіть їжу і воду

Новина з відео

18:16 Рятувальники показали, як розбирають зруйновані багатоповерхівки на Північній Салтівці

Ексклюзив

18:45 Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

Ексклюзив

15:44 Росія вдарила по Україні десятками крилатих ракет: подробиці чергової масованої атаки

Ексклюзив

15:20 "Багато таємниць та таємних інтриг партнерів": астрологиня попередила про небезпеку для України

Ексклюзив

08:00 Півострів путінської загибелі: як Україна почне звільняти Крим

20:00 Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів", і як Заходу дійти згоди щодо поставок зброї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:11 "Абрамс" для України: усі деталі про постачання американських танків Києву

Новина з відео

18:16 Рятувальники показали, як розбирають зруйновані багатоповерхівки на Північній Салтівці

Ексклюзив

18:15 Як німецькі "Леопарди" допоможуть ЗСУ у звільненні окупованих територій: пояснення експерта

Ексклюзив

16:30 Пристрасті по "Леопарду": чим прославився німецький танк, і як він допоможе ЗСУ

14:44 2023 стане роком хороших кліматичних змін: шість причин для майбутніх трансформацій

Актуальне по темі

None 26 Січень 18:57

"Это просто п***ц": ЗМІ показали злив переписки, де Тищенко реагує на виключення зі "Слуги народу"

None 26 Січень 18:50

​​​​​​​Білорусь знову продовжила спільні з росією військові навчання

None 26 Січень 18:45

Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

None 26 Січень 18:25

​​​​​​​Євросоюз може використати 34 млрд євро, що належать Центробанку рф, для відновлення України, — ЗМІ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB