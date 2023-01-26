Співак Макс Барських оголосив кастинг у свій новий світовий тур

Наприкінці минулого року співак Макс Барських потішив шанувальників новиною, що на 2023-ий в нього запланований світове турне Bestseller World Tour. Аби все пройшло на вищому рівні, артист ретельно готується до запланованих концертів.

У своїх Instastories Барських оголосив про кастинг.

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Для майбутнього туру співак шукає танцівниць-українок. До них у Макса наступні вимоги: ріст від 170 см, професійні, універсальні, стрункі.

"Неважливо, в якій країні ви зараз, якщо є можливість і бажання працювати в нашій команді упродовж тривалого часу", — зазначив виконавець.

Окрім Макса, кастингом займається відомий український хореограф Руслан Махов, якій співпрацює з багатьма знаменитостями. Також він відповідав за хореографію шоу, присвяченого святкуванню 30-тої річниці Дня Незалежності України.

Саме на пошту Руслана Махова претенденткам і треба відправляти свої заявки. А саме: фото обличчя Nude (без мейкапу), фото у повний зріст та відео танцю у стилі, в якому працює дівчина. У своїх Instastories Махов також додав декілька вимог.

Про майбутній тур Макса Барських поки що відомо не так багато. Напередодні, співак анонсував, що прем’єра туру відбудеться в Казахстані.

"Презентуємо шоу відразу у двох містах — Астані та Алмати. Впевнений, це будуть унікальні концерти. Завжди зворушливо починати нове шоу. Але я знаю наскільки палкий глядач у Казахстані, тому мені немає за що хвилюватися. Буду радий виступити перед вами з улюбленими піснями та презентувати новий альбом. Ви будете першими глядачами й слухачами", — зазначив Макс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських закликав підтримати петицію, яку створила кохана загиблого українського захисника Олега Мазура. Також ми писали, що Барських презентував сингл до Нового року.