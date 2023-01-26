Певец Макс Барских объявил кастинг в свой новый мировой тур

В конце прошлого года певец Макс Барских порадовал поклонников новостью, что на 2023-й у него запланировано мировое турне Bestseller World Tour. Чтобы все прошло на высшем уровне, артист усердно готовится к запланированным концертам.

В своих Instastories Барских объявил о кастинге.

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Для предстоящего тура певец ищет танцовщиц-украинок. К ним у Макса следующие требования: рост от 170 см, профессиональные, универсальные, стройные.

"Неважно, в какой стране вы сейчас, если есть возможность и желание работать в нашей команде в течение длительного времени", — отметил исполнитель.

Кроме Макса, кастингом занимается известный украинский хореограф Руслан Махов, сотрудничающий со многими знаменитостями. Также он отвечал за хореографию шоу, посвященного празднованию 30-летия Дня Независимости Украины.

Именно на почту Руслана Махова претенденткам и нужно отправлять свои заявки. А именно: фото лица Nude (без макияжа), фото в полный рост и видео танца в стиле, в котором работает девушка. В свои Instastories Махов также добавил несколько требований.

О предстоящем туре Макса Барских пока известно не так много. Накануне певец анонсировал, что премьера тура состоится в Казахстане.

"Презентуем шоу сразу в двух городах — Астане и Алматы. Уверен, это будут уникальные концерты. Всегда трогательно начинать новое шоу. Но я знаю насколько пылкий зритель в Казахстане, поэтому мне не за что волноваться. Буду рад выступить перед вами с любимыми песнями и презентовать новый альбом. Вы будете первыми зрителями и слушателями", — отметил Макс.

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских призвал поддержать петицию, которую создала возлюбленная погибшего украинского защитника Олега Мазура. Также мы писали, что Барских представил сингл к Новому году.