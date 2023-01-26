Макс Барских объявил кастинг в свой новый мировой тур: кого ищет певец
В конце прошлого года певец Макс Барских порадовал поклонников новостью, что на 2023-й у него запланировано мировое турне Bestseller World Tour. Чтобы все прошло на высшем уровне, артист усердно готовится к запланированным концертам.
В своих Instastories Барских объявил о кастинге.
-
"Это просто п***ц": СМИ показали слив переписки, где Тищенко реагирует на исключение из "Слуги народа"
-
Беларусь опять продолжила совместные с россией военные учения
-
Борцы с режимом или "консервы" ФСБ: почему россияне просят политического убежища в Европе
-
Евросоюз может использовать 34 млрд евро, принадлежащих Центробанку рф, для восстановления Украины, — СМИ
-
В Киеве почтили память погибшего руководства МВД в Броварах
-
США признали ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией: что это значит
-
На Харьковщине из-за вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей
-
В Одесской области полицейские задержали наркодилера: у него нашли товар на миллион
-
Макс Барских объявил кастинг в свой новый мировой тур: кого ищет певец
-
Теплая погода со снегом: синоптики рассказали про погоду на завтра
Подробности
Для предстоящего тура певец ищет танцовщиц-украинок. К ним у Макса следующие требования: рост от 170 см, профессиональные, универсальные, стройные.
"Неважно, в какой стране вы сейчас, если есть возможность и желание работать в нашей команде в течение длительного времени", — отметил исполнитель.
Кроме Макса, кастингом занимается известный украинский хореограф Руслан Махов, сотрудничающий со многими знаменитостями. Также он отвечал за хореографию шоу, посвященного празднованию 30-летия Дня Независимости Украины.
Именно на почту Руслана Махова претенденткам и нужно отправлять свои заявки. А именно: фото лица Nude (без макияжа), фото в полный рост и видео танца в стиле, в котором работает девушка. В свои Instastories Махов также добавил несколько требований.
О предстоящем туре Макса Барских пока известно не так много. Накануне певец анонсировал, что премьера тура состоится в Казахстане.
"Презентуем шоу сразу в двух городах — Астане и Алматы. Уверен, это будут уникальные концерты. Всегда трогательно начинать новое шоу. Но я знаю насколько пылкий зритель в Казахстане, поэтому мне не за что волноваться. Буду рад выступить перед вами с любимыми песнями и презентовать новый альбом. Вы будете первыми зрителями и слушателями", — отметил Макс.
Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских призвал поддержать петицию, которую создала возлюбленная погибшего украинского защитника Олега Мазура. Также мы писали, что Барских представил сингл к Новому году.