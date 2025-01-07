MamaRika без одягу на тлі Карпатських гір — відео

Українська співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Відома українська співачка MamaRika розбурхала уяву шанувальників спокусливими кадрами. Зірка знялася оголеною на тлі Карпатських гір.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка влаштувала фотосесію в номері із панорамними вікнами. Зірка позувала перед камерою у ванній з піною, прикрашеною трояндами. MamaRika роздяглася та показала шанувальникам свої звабливі вигини.

Виконавиця позувала на тлі засніжених Карпатських гір.

Шанувальники захоплюються красою та фігурою зірки. Користувачі соцмереж зацікавились, хто ж став її фотографом.

"Дуже ніжно".

"Ма, ти неймовірна".

"А хто знімав??".

Коментарі під відео MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, співачка MamaRika прокоментувала американський скандал навколо репера P. Diddy. Також вона зізналась, як пережила кризу в стосунках з чоловіком.