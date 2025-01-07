MamaRika без одягу на тлі Карпатських гір — відео

MamaRika оголилася на тлі мальовничих Карпат
Відома українська співачка MamaRika розбурхала уяву шанувальників спокусливими кадрами. Зірка знялася оголеною на тлі Карпатських гір.
Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
MamaRika показалася на відпочинку в Карпатах
Артистка влаштувала фотосесію в номері із панорамними вікнами. Зірка позувала перед камерою у ванній з піною, прикрашеною трояндами. MamaRika роздяглася та показала шанувальникам свої звабливі вигини.
Виконавиця позувала на тлі засніжених Карпатських гір.
Шанувальники захоплюються красою та фігурою зірки. Користувачі соцмереж зацікавились, хто ж став її фотографом.
"Дуже ніжно".
"Ма, ти неймовірна".
"А хто знімав??".
Нагадаємо, співачка MamaRika прокоментувала американський скандал навколо репера P. Diddy. Також вона зізналась, як пережила кризу в стосунках з чоловіком.
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