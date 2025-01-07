MamaRika без одежды на фоне Карпатских гор - видео

Украинская певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Известная украинская певица MamaRika взбудоражила воображение поклонников соблазнительными кадрами. Звезда снялась обнаженной на фоне Карпатских гор.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Артистка устроила фотосессию в номере с панорамными окнами. Звезда позировала перед камерой в ванной с пеной, украшенной розами. MamaRika разделась и показала поклонникам свои соблазнительные изгибы.

Исполнительница позировала на фоне заснеженных Карпатских гор.

Поклонники восхищаются красотой и фигурой звезды. Пользователи соцсетей заинтересовались, кто же стал ее фотографом.

"Очень нежно".

"Ма, ты невероятная".

"А кто снимал??".

Комментарии под видео MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, певица MamaRika прокомментировала американский скандал вокруг рэпера P. Diddy. Также она призналась, как пережила кризис в отношениях с мужем.