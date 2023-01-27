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Машу Єфросініну визнали "терористкою" в росії та оголосили шоувумен в розшук

27 січня 2023 17:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Машу Єфросініну визнали "терористкою" в росії та оголосили в розшук
Шоувумен Машу Єфросініну визнали "терористкою" в росії
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Фінансова розвідка росії звинуватила шоувумен та громадську діячку Машу Єфросініну у причетності до екстремістської діяльності чи тероризму.

Ці дані з’явились на сайті росфінмоніторингу.

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Деталі 

Дані про Машу Єфросініну з'явились у "Переліку організацій та фізичних осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму".

Скрін: TG-канал Быстрый Фокус | Украина, новости, война
Скрін: TG-канал Быстрый Фокус | Украина, новости, война

Єфросиніну також занесено в базу розшуку мвс країни-терориста. Водночас статтю кримінального кодексу, за якою Єфросініну оголошено у рф в розшук, окупанти не вказують. Шоувумен та громадська діячка поки що на інформацію з росії не відреагувала.

Про росфінмоніторинг

Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, екстремістській діяльності та фінансуванню поширення зброї масового знищення, виробленню державної політики та нормативно-правовому регулюванню у цій сфері, з координації відповідної діяльності виконавчої влади, інших державних органів та організацій.

А також функції національного центру з оцінки загроз національній безпеці, що виникають в результаті здійснення операцій (угод) з грошовими коштами або іншим майном, та щодо вироблення заходів протидії цим загрозам.

Росфінмоніторинг є головним підрозділом фінансової розвідки у росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук журналіста-розслідувача групи Bellingcat Христо Грозєва. Проти Грозєва порушили кримінальну справу щодо "поширення фейків про російську армію".

Також ми розповідали, що ватажка Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, який нещодавно заявив, що "спецоперація" переросла у війну, і запропонував знищувати українські міста, СБУ оголосила у розшук.

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