Машу Ефросинину признали "террористкой" в россии и объявили в розыск

Машу Ефросинину признали "террористкой" в россии и объявили шоувумен в розыск
Финансовая разведка россии обвинила шоувумен и общественный деятель Машу Ефросинину в причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Эти данные появились на сайте росфинмониторинга.
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Подробности
Данные о Маше Ефросинине появились в "Перечне организаций и физических лиц, по которым есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Ефросинина также занесена в базу розыска мвд страны-террориста. В то же время статью уголовного кодекса, по которой Ефросинина объявлена в рф в розыск, оккупанты не указывают. Шоувумен и общественный деятель пока на информацию из россии не отреагировала.
О росфинмониторинге
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере по координации соответствующей деятельности исполнительной власти, других государственных органов и организаций.
А также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающие в результате осуществления операций (сделок) с денежными средствами или другим имуществом, и выработки мер противодействия этим угрозам.
Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в россии.
Напомним, ранее мы писали, что министерство внутренних дел россии объявило в розыск журналиста-расследователя группы Bellingcat Христа Грозева. Против Грозева возбудили уголовное дело по "распространению фейков о российской армии".
Также мы рассказывали, что глава Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который недавно заявил, что "спецоперация" переросла в войну, и предложил уничтожать украинские города, СБУ объявила в розыск.