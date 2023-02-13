Меган Фокс відписалась від бойфренда Machine Gun Kelly та видалила акаунт

Акторка Меган Фокс та співак Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly)

Одіозна голлівудська парочка, акторка Меган Фокс та співак Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) стали ньюзмейкерами західних таблоїдів. Все вказує на те, що знаменитості розсталися. Акторка прокоментувала чутки про те, що її наречений завів роман із гітаристкою зі свого гурту. Після цього Меган видалила свою сторінку в Instagram.

Про це повідомляє видання Page Six.

Деталі

Останнім часом у соцмережах активно ширяться чутки про те, що зірка "Трансформерів" і рок-музикант розійшлись після двох років стосунків та оголошених заручин.

Спочатку Меган загадково процитувала Бейонсе: "Я відчуваю нечесність у твоєму диханні", натякаючи на невірність коханого. А потім відповіла на коментар підписника про роман Колсона із гітаристкою Софі Ллойд. "Він, мабуть, із Софі", — написав шанувальник. "Це я, мабуть, із Софі", — відповіла актриса, додавши емодзі вогника.

Machine Gun Kelly та Софі Ллойд

Меган Фокс відписалася від бойфренда, а перш ніж повністю видалити свій обліковий запис в Instagram — додала у підписки Гаррі Стайлса, Тімоті Шаламе та Емінема, якого Machine Gun Kelly терпіти не може.

Офіційно пара не підтвердила своє розставання, але Меган вперше не прийшла підтримати коханого на його останньому виступі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Фокс та її молодий бойфренд шокували публіку екстравагантним вбранням.