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Меган Фокс отписалась от бойфренда и удалила аккаунт: скандальные подробности расставания

13 февраля 2023 16:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Меган Фокс отписалась от бойфренда Machine Gun Kelly и удалила аккаунт
Актриса Меган Фокс и певец Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Одиозная голливудская парочка, актриса Меган Фокс и певец Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) стали ньюзмейкерами западных таблоидов. Все указывает на то, что знаменитости расстались. Актриса прокомментировала слухи о том, что ее жених завел роман с гитаристкой из своей группы. После этого Меган удалила свою страницу в Instagram.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Подробности

В последнее время в соцсетях активно ходят слухи о том, что звезда "Трансформеров" и рок-музыкант расстались после двух лет отношений и объявленных помолвок.

Сначала Меган загадочно процитировала Бейонсе: "Я чувствую нечестность в твоем дыхании", намекая на неверность любимого. А потом ответила на комментарий подписчика о романе Колсона с гитаристкой Софи Ллойд. "Он, наверное, с Софи", — написал поклонник. "Это я, наверное, с Софи", — ответила актриса, добавив эмодзи огонька.

Machine Gun Kelly и Софи Ллойд

Меган Фокс отписалась от бойфренда, а прежде чем полностью удалить свой аккаунт в Instagram — добавила в подписки Гарри Стайлса, Тимоти Шаламе и Эминема, которого Machine Gun Kelly терпеть не может.

Официально пара не подтвердила свое расставание, но Меган впервые не пришла поддержать любимого на его последнем выступлении.

Напомним, ранее мы писали, что Меган Фокс и ее молодой бойфренд шокировали публику экстравагантными нарядами.

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