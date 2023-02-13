Меган Фокс отписалась от бойфренда Machine Gun Kelly и удалила аккаунт

Меган Фокс отписалась от бойфренда и удалила аккаунт: скандальные подробности расставания
Одиозная голливудская парочка, актриса Меган Фокс и певец Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) стали ньюзмейкерами западных таблоидов. Все указывает на то, что знаменитости расстались. Актриса прокомментировала слухи о том, что ее жених завел роман с гитаристкой из своей группы. После этого Меган удалила свою страницу в Instagram.
Об этом сообщает издание Page Six.
-
Как стать звездой в украинском YouTube: известные юмористы и стендаперы дали лайфхаки начинающим блогерам
-
Компенсация за генераторы: программа денежной поддержки жителей ОСМД Одессы набирает обороты
-
В Минобороны рассказали о судьбе до сих пор не вернувшихся защитников Змеиного и Мариуполя
-
Дуда поделился ожиданиями визита Байдена и Мюнхенской конференции
-
Без фейерверков, но с сюрпризами: будет ли свадебный бум в Киеве на день влюбленных
-
Павелко отказался от Реброва: Скрипник может стать тренером сборной Украины
-
Угроза с Черного моря: армия рф активизирует воздушную разведку и увеличила количество "Калибров"
-
За сутки Херсонщину обстреляли 42 раза, есть погибшие — Хлань
-
Выяснилось, могла ли Румыния сбить российскую ракету
-
Связали и ограбили: в Одессе задержали разбойников
Подробности
В последнее время в соцсетях активно ходят слухи о том, что звезда "Трансформеров" и рок-музыкант расстались после двух лет отношений и объявленных помолвок.
Сначала Меган загадочно процитировала Бейонсе: "Я чувствую нечестность в твоем дыхании", намекая на неверность любимого. А потом ответила на комментарий подписчика о романе Колсона с гитаристкой Софи Ллойд. "Он, наверное, с Софи", — написал поклонник. "Это я, наверное, с Софи", — ответила актриса, добавив эмодзи огонька.
Меган Фокс отписалась от бойфренда, а прежде чем полностью удалить свой аккаунт в Instagram — добавила в подписки Гарри Стайлса, Тимоти Шаламе и Эминема, которого Machine Gun Kelly терпеть не может.
Официально пара не подтвердила свое расставание, но Меган впервые не пришла поддержать любимого на его последнем выступлении.
Напомним, ранее мы писали, что Меган Фокс и ее молодой бойфренд шокировали публику экстравагантными нарядами.