Меланія Трамп приїхала на похорон Джиммі Картера в люксовому пальто

Меланія Трамп відвідала похорон Картера в пальто Valentino
У четвер, 9 січня, у Вашингтоні пройшла церемонія прощання з 39-м президентом США Джиммі Картером. Він помер напередодні у віці 100 років. Колишня та майбутня перша леді США Меланія Трамп відвідала церемонію.
Про це повідомляє Page Six.
Меланія Трамп на похороні Джиммі Картера
Для траурної процесії 54-річна Меланія Трамп обрала чорну сукню-пальто від італійського модного дому Valentino. Згідно з оглядом колекції Vogue, це пальто з осіннього показу бренду 2019 року має ефектний комір із чорно-білим принтом із зображенням неокласичної скульптури 19-го століття із закоханими, що цілуються.
Меланія обрала мінімум прикрас і завершила свій образ класичними чорними човниками британського бренду Manolo Blahnik.
"Виклики, з якими зіткнувся Джиммі на посаді президента, виникли у вирішальний для нашої країни час, і він зробив усе, що в його силах, щоб покращити життя всіх американців. За це ми всі вдячні йому. Ми з Меланією з теплотою думаємо про родину Картер та їхніх близьких у цей важкий час. Закликаємо всіх зберігати їх у своїх серцях і молитвах", — заявив Дональд Трамп.
Усі останні п’ять президентів США, а саме Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон, були присутні на похоронах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Капітолії заарештували чоловіка з мачете на похоронах Картера. Також ми розповідали, що у Києві попрощалися з подружжям науковців, яких вбила РФ.
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