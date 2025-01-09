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Меланія Трамп відвідала похорон Картера в пальто Valentino

9 січня 2025 23:48
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Меланія Трамп приїхала на похорон Джиммі Картера в люксовому пальто
Американський політик Дональд Трамп та його дружина Меланія. Фото: Reuters
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

У четвер, 9 січня, у Вашингтоні пройшла церемонія прощання з 39-м президентом США Джиммі Картером. Він помер напередодні у віці 100 років. Колишня та майбутня перша леді США Меланія Трамп відвідала церемонію.

Про це повідомляє Page Six

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Меланія Трамп на похороні Джиммі Картера 

Для траурної процесії 54-річна Меланія Трамп обрала чорну сукню-пальто від італійського модного дому Valentino. Згідно з оглядом колекції Vogue, це пальто з осіннього показу бренду 2019 року має ефектний комір із чорно-білим принтом із зображенням неокласичної скульптури 19-го століття із закоханими, що цілуються.

Меланія обрала мінімум прикрас і завершила свій образ класичними чорними човниками британського бренду Manolo Blahnik.

Дональд та Меланія Трамп
Дональд та Меланія Трамп на похороны Джиммі Картера. Фото: Reuters
Дональд та Меланія Трамп
Дональд та Меланія Трамп разом з Бараком Обамою. Фото: Reuters

"Виклики, з якими зіткнувся Джиммі на посаді президента, виникли у вирішальний для нашої країни час, і він зробив усе, що в його силах, щоб покращити життя всіх американців. За це ми всі вдячні йому. Ми з Меланією з теплотою думаємо про родину Картер та їхніх близьких у цей важкий час. Закликаємо всіх зберігати їх у своїх серцях і молитвах", — заявив Дональд Трамп.

Усі останні п’ять президентів США, а саме Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон, були присутні на похоронах.

Похорон Джиммі Картера
Колишні президенти США на похороні Джиммі Картера. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Капітолії заарештували чоловіка з мачете на похоронах Картера. Також ми розповідали, що у Києві попрощалися з подружжям науковців, яких вбила РФ.

США Дональд Трамп похорон Меланія Трамп Вашингтон

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