Мелания Трамп приехала на похороны Джимми Картера в люксовом пальто

Американский политик Дональд Трамп и его супруга Мелания. Фото: Reuters

В четверг, 9 января, в Вашингтоне прошла церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером. Он скончался накануне в возрасте 100 лет. Бывшая и будущая первая леди США Мелания Трамп посетила церемонию.

Об этом сообщает Page Six.

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Мелания Трамп на похоронах Джимми Картера

Для траурной процессии 54-летняя Мелания Трамп выбрала черное платье-пальто от итальянского модного дома Valentino. Согласно обзору коллекции Vogue, это пальто из осеннего показа бренда 2019 года имеет эффектный воротник с черно-белым принтом с изображением неоклассической скульптуры 19-го века с целующимися влюбленными.

Мелания выбрала минимум украшений и завершила свой образ классическими черными лодочками британского бренда Manolo Blahnik.

Дональд и Мелания Трамп на похоронах Джимми Картера. Фото: Reuters

Дональд и Мелания Трамп вместе с Бараком Обамой. Фото: Reuters

"Вызовы, с которыми столкнулся Джимми на посту президента, возникли в решающее для нашей страны время, и он сделал все, что в его силах, чтобы улучшить жизнь всех американцев. За это мы все благодарны ему. Мы с Меланией с теплотой думаем о семье Картер и их близких в это трудное время. Призываем всех хранить их в своих сердцах и молитвах", — заявил Дональд Трамп.

Все последние пять президентов США, а именно Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон, присутствовали на похоронах.

Бывшие президенты США на похоронах Джимми Картера. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что в Капитолии арестовали мужчину с мачете на похоронах Картера. Также мы рассказывали, что в Киеве попрощались с супругами ученых, которых убила РФ.