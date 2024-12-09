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Меланія Трамп зізналась, чи готова знову бути першою леді

9 грудня 2024 07:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Меланія Трамп зізналась, яким буде її другий термін — інтерв'ю
Меланія Трамп. Фото: скриншот
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Майбутня перша леді США Меланія Трамп дала екслюзивне інтерв'ю після виборів. Вона розповіла, чим її другий термін відрізнятиметься від першого та чи переїде до Білого Дому.

Все це прокоментувала в ефірі програми "Fox & Friends".

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Меланія Трамп абсолютно готова з першого дня після інавгурації чоловіка узятися до виконання обов'язків першої леді. Дружина майбутнього президента США Дональда Трампа вже формує свою команду та "пакує речі". Цей переїзд їй дається набагато легше, ніж у 2017 році. 

"Цього разу все зовсім по-іншому. Ми вже знаємо, куди йдемо. У нас є всі плани з минулого, тому нам не потрібно повертатися. Моя команда підтримує зв'язок із Білим домом, тож це плюс. У нас є все, що нам потрібно. Перший раз був складним. У нас не було особливого доступу, поки ми не увійшли туди 20 січня", — наголосила гостя програми.

Меланія Трамп
Меланія Трамп пакує речі в Білий Дім. Фото: скриншот

Також, за словами Меланії, ставлення Трампа до перемоги цьогоріч відрізняється від 2016 року. 

"Країна і народ дійсно підтримували його. Я думаю, що енергетика інша. Люди навколо нього інші. Він зосереджений на тому, щоб знову зробити цю країну великою. Його патріотизм неймовірний, як і його важка робота", — пояснила Меланія.

Також без п'яти хвилин перша леді пригадала свого сина Беррона. Вона вважає, що він допоміг Дональду збільшити кількість виборців. 

"Я дуже пишаюся ним, його знаннями, навіть у політиці й тим, що він давав поради своєму батькові. Він привів так багато молодих людей. Він знає своє покоління. Він давав поради своєму батькові. Неймовірно, як він домігся успіху. Він точно знав, з ким його батькові потрібно зв'язатися і поговорити", — підкреслила дружина Трампа.

Нагадаємо, як Меланія Трамп порушила 10 суворих традицій Білого Дому. Також ми розповідали про новорічний скандал навколо першої леді через прикрашання резиденції.

США Дональд Трамп Білий дім Меланія Трамп вибори у США 2024

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