Мелания Трамп призналась, каким будет ее второй термин - интервью

Мелания Трамп. Фото: скриншот

Будущая первая леди США Мелания Трамп дала интервью после выборов. Она рассказала, чем второй срок будет отличаться от прошлого и переедет ли в Белый Дом.

Все это прокомментировала в эфире программы "Fox & Friends".

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Мелания Трамп абсолютно готова с первого дня после инаугурации мужа приступить к исполнению обязанностей первой леди. Жена будущего президента США Дональда Трампа уже формирует свою команду и "упаковывает вещи". Этот переезд ему дается гораздо легче, чем в 2017 году.

"На этот раз все совсем по-другому. Мы уже знаем, куда идем. У нас есть все планы из прошлого, поэтому нам не нужно возвращаться. Моя команда поддерживает связь с Белым домом, так что это плюс. У нас есть все, что нам нужно. Первый раз был сложным. У нас не было доступа, пока мы не вошли туда 20 января", — объяснила гостя программы.

Мелания Трамп упаковывает вещи в Белый Дом. Фото: скриншот

Также, по словам Мелании, отношение Трампа к победе в этом году отличается от 2016 года.

"Страна и народ действительно поддерживали его. Я думаю, что энергетика другая. Люди вокруг него другие. Он сосредоточен на том, чтобы снова сделать эту страну великой. Его патриотизм невероятный, как и его тяжелая работа", — объяснила Мелания.

Также без пяти минут первая леди вспомнила своего сына Беррона. Она считает, что он помог Дональду увеличить количество избирателей.

"Я очень горжусь им, его знаниями, даже в политике и тем, что он давал советы своему отцу. Он привел так много молодых людей. Он знает свое поколение. Он давал советы своему отцу. Невероятно, как он добился успеха. Он точно знал с кем его отцу нужно связаться и поговорить", — подчеркнула жена Трампа.

Напомним, как Мелания Трамп нарушила 10 суровых традиций Белого Дома. Также мы рассказывали о новогоднем скандале вокруг первой леди из-за украшения резиденции.