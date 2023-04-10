Анастасія Приходько зробила відверту заяву – такого не очікував ніхто

Українська співачка розповіла, кого з дітей вона любить більше.

Відома українська співачка, заслужена артистка України та політична діячка Анастасія Приходько розповіла про своїх дітей. Популярна артистка показала милу домашню фотографію з рідними дітьми та розповіла, кого з них вона любить найбільше.

Про це Анастасія Приходько розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Українська артистка вже не раз робила гучні скандальні заяви та негативно висловлювалася на публіку. Але в Instagram вона часто радує своїх шанувальників різними яскравими публікаціями, що показують її з іншого боку.

На цей раз Анастасія Приходько поділилася милим домашнім знімком зі своїми дітьми. Українська артистка розповіла, кого зі своїх дітей вона любить найбільше. Вона показала фото, де можна побачити старшу доньку Нанну, яка лежить на дивані та дивиться щось у телефоні.

При цьому, її молодший брат Лука сидить поруч та дивиться к бік вікна, а поряд з ними спить собака. Також Анастасія Приходько зробила несподіване та відверте зізнання про те, кого з дітей вона любить більше. За словами артистки, вона більше любить свого сина Луку.

"Хочу сказати що любов до доньки вона одна, до сина інша! Чому в мене так я не знаю, але коли я бачу своїх синів, то я прям розтікаюсь як та олія і нічого не можу зробити! Особливо коли вони мене обліплюють, щось хочуть та посміхаються! А головне, напевно не можна так виділяти когось з діток, багато зараз налетять на мене типу всіх однаково треба любити і все таке інше, але я скажу відверто! Лука мій світ! Він найулюбленіший мій малюк! Життя моє! Мій кисень, вітер, солнце! Та остання любов на планеті! А у вас як з дітками? Є улюбленці, або бешкетники))))", - написала у своєму пості українська співачка.

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