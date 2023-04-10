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"Мой кислород, ветер, солнце": Анастасия Приходько рассказала о неравной любви к детям

10 апреля 2023 11:52
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анастасия Приходько сделала откровенное заявление – такого не ожидал никто
Украинская певица рассказала, кого из детей она любит больше.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица, заслуженная артистка Украины и политическая деятельница Анастасия Приходько рассказала о своих детях. Популярная артистка показала милую домашнюю фотографию с родными детьми и рассказала, кого из них она любит больше всего.

Об этом Анастасия Приходько рассказала на своей странице в Instagram.

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Украинская артистка уже не раз делала громкие скандальные заявления и отрицательно высказывалась на публике. Но в Instagram она часто радует своих поклонников разными яркими публикациями, показывающими ее с другой стороны.

Кого из детей Анастасия Приходько любит больше всего

В этот раз Анастасия Приходько поделилась милым домашним снимком со своими детьми. Украинская артистка рассказала, кого из своих детей она любит больше всего. Она показала фото, где можно увидеть старшую дочь Нанну, которая лежит на диване и смотрит в телефоне.

При этом, ее младший брат Лука сидит рядом и смотрит в сторону окна, а рядом с ними спит собака. Также Анастасия Приходько сделала неожиданное и откровенное признание о том, кого из детей она любит больше. По словам артистки, она больше любит своего сына Луку.

"Хочу сказать что любовь к дочери она одна, к сыну другая! Почему у меня так я не знаю, но когда я вижу своих сыновей, то я прям растекаюсь как масло и ничего не могу сделать! Особенно когда они меня облепляют, что-то хотят да улыбаются! А главное, наверное нельзя так выделять кого-то из деток, многие сейчас налетят на меня типа всех одинаково надо любить и все такое, но я скажу откровенно!Лука мой мир!Он самый любимый мой малыш!Жизнь моя!Мой кислород, ветер, солнце! Да последняя любовь на планете! А у вас как с детьми? Есть любимцы, или озорники))))", – написала в своем посте украинская певица.

Напомним, мы писали, что украинская певица Анастасия Приходько удивила фанатов, показав свое тело.

Раньше мы рассказывали, что известная артистка Анастасия Приходько показала себя в голом виде.

Также мы сообщали, что в сети показали, как выглядела в молодые годы украинская певица Вера Брежнева.

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