Микита Джигурда: я міг стати Президентом України

Джигурда підтримує злочинний режим Кремля. Фото: ТСН

Російський актор Микита Джигурда, який активно підтримує путінський режим, заявив, що міг стати Президентом України.

Про це путініст заявив в інтерв'ю радіо "Комсомольська правда".

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Джигурда при цьому сказав, що через це довго не здавав український паспорт. Проте всім планам завадив Євромайдан.

Він заявив, що у 2013 році люди лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука та кума президента РФ Володимира Путіна на рівні СБУ нібито пропонували йому стати брати участь у президентських перегонах.

"Я дав згоду йти кандидатом у президенти України під дахом хлопців Віктора Медведчука. Чому? Тому що на той момент із групою певною — не хочу називати — хард-роковою, у стилістиці Black Sabbath, ми співали вірші Тараса Григоровича Шевченка українською мовою та стадіони плескали нам… розумієш, про що я говорю?.. Тобто, володію українською мовою, я пишу вірші українською мовою та пісні… І на той момент я не міг не бути на Майдані, бо я збирався йти кандидатом в президенти України", — видав путініст.

Що Джигурда говорить про війну

Артист родом з Києва, давно живе в РФ і підтримує путінський режим ще з 2014 року. Після 24 лютого 2022 року Джигурда не засудив повномасштабну війну, яку країна-агресор розв'язала проти України. Однак він залишався громадянином нашої країни. Лише восени 2022 року Джигурда отримав російське громадянство.

Джигурда приїздив у тимчасово окуповані Вугледар та Волноваху, що на Донеччині. Путініст вбрався у військову форму і видав порцію марення про "російську імперію" і "воїнів світла, що викорінюють нацизм".

Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін особисто дозволив арештувати у Росії журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Про це повідомляє Bloomberg.