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Никита Джигурда: я мог стать Президентом Украины

15 апреля 2023 04:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Никита Джигурда: я мог стать Президентом Украины
Джигурда поддерживает преступный режим Кремля. Фото: ТСН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российский актер Никита Джигурда, активно поддерживающий путинский режим, заявил, что мог стать Президентом Украины.

Об этом путинист заявил в интервью радио "Комсомольская правда".

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Джигурда при этом сказал, что из-за этого долго не сдавал украинский паспорт. Однако всем планам помешал Евромайдан.

Он заявил, что в 2013 году люди лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и кума президента РФ Владимира Путина на уровне СБУ якобы предлагали ему стать участвовать в президентской гонке.

"Я дал согласие идти кандидатом в президенты Украины под крышей ребят Виктора Медведчука. Почему? Потому что на тот момент с группой определенной — не хочу называть — хард-роковой, в стилистике Black Sabbath, мы пели стихи Тараса Григорьевича на украинском языке и стадионы хлопали нам, понимаешь, о чем я говорю?", — заявив Джигурда.

Что Джигурда говорит о войне

Артист родом из Киева, давно живет в РФ и поддерживает путинский режим еще с 2014 года. После 24 февраля 2022 года Джигурда не осудил полномасштабную войну, которую страна-агрессор развязала против Украины. Однако он оставался гражданином нашей страны. Лишь осенью 2022 года Джигурда получил российское гражданство.

Джигурда приезжал во временно оккупированные Угледар и Волноваху на Донетчине. Путинист одел военную форму и выдал порцию бреда о "русской империи" и "воинах света, искореняющих нацизм".

Напомним, Президент РФ Владимир Путин лично разрешил арестовать в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает Bloomberg.

 

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