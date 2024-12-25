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Мірзоян шокував зізнанням, що був проти роману з Матвієнко

25 грудня 2024 22:10
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Арсен Мірзоян не хотів закохуватись у Тоню Матвієнко — причини
Співаки Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко. Фото: facebook.com/a.matviyenko
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Український співак Арсен Мірзоян зізнався, що спочатку був проти стосунків зі співачкою Тонею Матвієнко. Він прагнув тримати дистанцію, але не вдалося. 

Про це артист розповів в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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Стосунки Матвієнко та Мірзояна розпочались із дружби

Зірки спочатку товаришували, а потім відчули, що між ними виникли почуття. Однак Арсен Мірзоян опирався і не прагнув будувати стосунків зі співачкою і всіляко намагався тримати дистанцію.

"Все починалося з дружби, проти якої ніхто не був. А коли почалося зустрічання, тут, може, я і сам проти був. Ми ж на початку просто товаришували, просто друзі. І я розумів, що треба тримати дистанцію. Ну і врешті-решт не втрималися", — пригадав музикант.

Також проти стосунків була мама Тоні — покійна Народна артистка України Ніна Матвієнко. Вона відмовляла доньку, але пізніше передумала. 

"Вона — мудра жінка. І життя є життям", — коротко додав Мірзоян.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко вже 10 років у стосунках, сім з яких у шлюбі. Вони щасливі та виховують доньку Ніну.

Тоня Матвієнко та Арсен мірзоян
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, як зіркова родина вирушила відпочивати. Також ми розповідали, чому мама співачки Тоні Матвієнко була проти їхнього шлюбу з Арсеном Мірзояном.

шлюб роман Тоня Матвієнко співак українські зірки Арсен Мірзоян

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