Арсен Мірзоян не хотів закохуватись у Тоню Матвієнко — причини

Співаки Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко. Фото: facebook.com/a.matviyenko

Український співак Арсен Мірзоян зізнався, що спочатку був проти стосунків зі співачкою Тонею Матвієнко. Він прагнув тримати дистанцію, але не вдалося.

Про це артист розповів в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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Стосунки Матвієнко та Мірзояна розпочались із дружби

Зірки спочатку товаришували, а потім відчули, що між ними виникли почуття. Однак Арсен Мірзоян опирався і не прагнув будувати стосунків зі співачкою і всіляко намагався тримати дистанцію.

"Все починалося з дружби, проти якої ніхто не був. А коли почалося зустрічання, тут, може, я і сам проти був. Ми ж на початку просто товаришували, просто друзі. І я розумів, що треба тримати дистанцію. Ну і врешті-решт не втрималися", — пригадав музикант.

Також проти стосунків була мама Тоні — покійна Народна артистка України Ніна Матвієнко. Вона відмовляла доньку, але пізніше передумала.

"Вона — мудра жінка. І життя є життям", — коротко додав Мірзоян.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко вже 10 років у стосунках, сім з яких у шлюбі. Вони щасливі та виховують доньку Ніну.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, як зіркова родина вирушила відпочивати. Також ми розповідали, чому мама співачки Тоні Матвієнко була проти їхнього шлюбу з Арсеном Мірзояном.