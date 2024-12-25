Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мирзоян шокировал признанием, что был против романа с Матвиенко arrow

Мирзоян шокировал признанием, что был против романа с Матвиенко

25 декабря 2024 22:10
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Арсен Мирзоян не хотел влюбляться в Тоню Матвиенко — причины
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко. Фото: facebook.com/a.matviyenko
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Украинский певец Арсен Мирзоян признался, что сначала был против отношений с певицей Тоней Матвиенко. Он стремился удерживать дистанцию, но не удалось.

Об этом артист рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Читайте также:

Отношения Матвиенко и Мирзояна начались с дружбы

Звезды сначала дружили, а потом почувствовали, что между ними возникли чувства. Однако Арсен Мирзоян сопротивлялся и не стремился строить отношения с певицей и всячески пытался держать дистанцию.

"Все начиналось с дружбы, против которой никто не был. А когда началось встреча, здесь, может, я и сам против был. Мы же в начале просто дружили, просто друзья. И я понимал, что надо держать дистанцию. Ну и в конце концов не удержались", — вспомнил музыкант.

Также против отношений была мама Тони — покойная Народная артистка Украины Нина Матвиенко. Она отказывала дочери, но позже передумала.

"Она — мудрая женщина. И жизнь есть жизнь", — коротко добавил Мирзоян.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко уже 10 лет в отношениях, семь из которых — в браке. Они счастливы и воспитывают дочь Нину.

Тоня Матвиенко и Арсен мирзоян
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, как звездная семья отправилась на отдых. Также мы рассказывали, почему мама певицы Тони Матвиенко была против их брака с Арсеном Мирзояном.

брак роман Тоня Матвиенко певец украинские звезды Арсен Мирзоян

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:33 Мужчина не пошел в ТЦК, так как не готов к службе — что решил суд

22:32 Что будет со светом в Харькове завтра — в "Укрэнерго" ответили

22:25 В Херсоне раздались взрывы — что известно

22:21 Свет только у одной очереди — прогноз отключений во Львове завтра

21:57 Заставили читать Жадана — в Одессе судили военного-мошенника

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:32 Свет будут выключать весь день —графики в Киеве завтра

20:56 Колос представил самого дорогого в истории легионера

20:27 Президент Украины вместе с раввинами зажег ханукальные свечи

20:21 Дождь, а затем мороз — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

20:15 В ЦПД заявили, что азербайджанский самолет сбила Россия

22:33 Мужчина не пошел в ТЦК, так как не готов к службе — что решил суд

22:32 Что будет со светом в Харькове завтра — в "Укрэнерго" ответили

22:25 В Херсоне раздались взрывы — что известно

22:21 Свет только у одной очереди — прогноз отключений во Львове завтра

21:57 Заставили читать Жадана — в Одессе судили военного-мошенника

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:32 Свет будут выключать весь день —графики в Киеве завтра

20:56 Колос представил самого дорогого в истории легионера

20:27 Президент Украины вместе с раввинами зажег ханукальные свечи

20:21 Дождь, а затем мороз — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

20:15 В ЦПД заявили, что азербайджанский самолет сбила Россия

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Text

08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине