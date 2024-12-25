Арсен Мирзоян не хотел влюбляться в Тоню Матвиенко — причины

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко. Фото: facebook.com/a.matviyenko

Украинский певец Арсен Мирзоян признался, что сначала был против отношений с певицей Тоней Матвиенко. Он стремился удерживать дистанцию, но не удалось.

Об этом артист рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

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Отношения Матвиенко и Мирзояна начались с дружбы

Звезды сначала дружили, а потом почувствовали, что между ними возникли чувства. Однако Арсен Мирзоян сопротивлялся и не стремился строить отношения с певицей и всячески пытался держать дистанцию.

"Все начиналось с дружбы, против которой никто не был. А когда началось встреча, здесь, может, я и сам против был. Мы же в начале просто дружили, просто друзья. И я понимал, что надо держать дистанцию. Ну и в конце концов не удержались", — вспомнил музыкант.

Также против отношений была мама Тони — покойная Народная артистка Украины Нина Матвиенко. Она отказывала дочери, но позже передумала.

"Она — мудрая женщина. И жизнь есть жизнь", — коротко добавил Мирзоян.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко уже 10 лет в отношениях, семь из которых — в браке. Они счастливы и воспитывают дочь Нину.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, как звездная семья отправилась на отдых. Также мы рассказывали, почему мама певицы Тони Матвиенко была против их брака с Арсеном Мирзояном.