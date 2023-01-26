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"Міс Україна Всесвіт" показала архівні фото з дитинства: позувала ще змалечку

26 січня 2023 17:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Міс Україна Всесвіт Вікторія Апанасенко показала архівні фото з дитинства
Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно в американському місті Новий Орлеан оголосили ім’я переможниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022". Нею стала 28-річна американка філіппінського походження Габріель Р'Боні. Нашу країну на конкурсі представляла модель Вікторія Апанасенко з міста Чернігів.

У своєму Instagram українська красуня опублікувала архівні дитячі фотографії.

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Деталі 

На конкурсі Вікторія не потрапила до списку фіналісток. Втім, вона донесла свою місію: розповіла правду про війну в Україні та отримала одну з нагород конкурсу. Після "Міс Всесвіт-2022" у Вікторії значно виросла аудиторія у соцмережах. 

Аби познайомитись ще ближче, українська красуня опублікувала архівні фотографії. На них видно, що Апанасенко з дитинства обожнювала позувати на камеру, обирати модне вбрання та займатися танцями й спортом. 

 

В коментарях українська красуня отримала безліч компліментів від підписників. 

  • Ця маленька дівчинка виглядає так ніби в майбутньому стане міс Україною
  • Перспективна мала. Зiрка
  • Ця дерев'яна стінка зі столом і шафками, здається, була в усіх. А ти неймовірно гарна з самого дитинства

Про "Міс Україна Всесвіт-2022"

Вікторія закінчила психологічний факультет Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Соціальна робота". Також навчалася в Національному університеті "Чернігівська політехніка". У 2016 році знялась у документальному фільмі "Закон Магнітського. За лаштунками", а 2019 року в комедійному серіалі "Королі палат". Займається волонтерською діяльністю і хоче й надалі присвятити своє життя соціальній роботі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вікторія Апанасенко детально розповіла про вечірню сукню для конкурсу від бренду FROLOV. Також, українка вразила глядачів та журі конкурсу "Міс Всесвіт-2022" національним костюмом.

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