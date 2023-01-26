Мисс Украина Вселенная Виктория Апанасенко показала архивные фото с детства

"Мисс Украина Вселенная" показала архивные фото с детства: позировала еще маленькой
Недавно в американском городе Новый Орлеан объявили имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная-2022". Ею стала 28-летняя американка филиппинского происхождения Габриэль Р'Бони. Нашу страну на конкурсе представляла модель Виктория Апанасенко из Чернигова.
В своем Instagram украинская красавица опубликовала архивные детские фотографии.
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Подробности
На конкурсе Виктория не попала в список финалисток. Впрочем, она донесла свою миссию: рассказала правду о войне в Украине и получила одну из наград конкурса. После "Мисс Вселенная-2022" у Виктории значительно выросла аудитория в соцсетях.
Чтобы познакомиться поближе, украинская красавица опубликовала архивные фотографии. На них видно, что Апанасенко с детства обожала позировать на камеру, выбирать модные наряды и заниматься танцами и спортом.
В комментариях украинская красавица получила множество комплиментов от подписчиков.
- Эта маленькая девочка выглядит так будто в будущем станет мисс Украиной.
- Перспективная малая. Звезда
- Эта деревянная стенка со столом и шкафчиками, кажется, была у всех. А ты невероятно красива с самого детства
О "Мисс Украина Вселенная-2022"
Виктория окончила психологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Социальная работа". Также училась в Национальном университете "Черниговская политехника". В 2016 году снялась в документальном фильме "Закон Магнитского. За кулисами", а в 2019-м в комедийном сериале "Короли палат". Занимается волонтерской деятельностью и хочет и дальше посвятить свою жизнь социальной работе.
Напомним, ранее мы писали, что Виктория Апанасенко подробно рассказала о вечернем платье для конкурса от бренда FROLOV. Также украинка поразила зрителей и жюри конкурса "Мисс Вселенная-2022" национальным костюмом.