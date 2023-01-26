Мисс Украина Вселенная Виктория Апанасенко показала архивные фото с детства

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2022" Виктория Апанасенко

Недавно в американском городе Новый Орлеан объявили имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная-2022". Ею стала 28-летняя американка филиппинского происхождения Габриэль Р'Бони. Нашу страну на конкурсе представляла модель Виктория Апанасенко из Чернигова.

В своем Instagram украинская красавица опубликовала архивные детские фотографии.

Подробности

На конкурсе Виктория не попала в список финалисток. Впрочем, она донесла свою миссию: рассказала правду о войне в Украине и получила одну из наград конкурса. После "Мисс Вселенная-2022" у Виктории значительно выросла аудитория в соцсетях.

Чтобы познакомиться поближе, украинская красавица опубликовала архивные фотографии. На них видно, что Апанасенко с детства обожала позировать на камеру, выбирать модные наряды и заниматься танцами и спортом.

В комментариях украинская красавица получила множество комплиментов от подписчиков.

Эта маленькая девочка выглядит так будто в будущем станет мисс Украиной.

Перспективная малая. Звезда

Эта деревянная стенка со столом и шкафчиками, кажется, была у всех. А ты невероятно красива с самого детства

О "Мисс Украина Вселенная-2022"

Виктория окончила психологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Социальная работа". Также училась в Национальном университете "Черниговская политехника". В 2016 году снялась в документальном фильме "Закон Магнитского. За кулисами", а в 2019-м в комедийном сериале "Короли палат". Занимается волонтерской деятельностью и хочет и дальше посвятить свою жизнь социальной работе.

Напомним, ранее мы писали, что Виктория Апанасенко подробно рассказала о вечернем платье для конкурса от бренда FROLOV. Также украинка поразила зрителей и жюри конкурса "Мисс Вселенная-2022" национальным костюмом.