Міша Крупін засудив зрадника Юрія Бардаша — чому

Український співак Міша Крупін. Фото: instagram/mishakrupin

Український співак Міша Крупін вперше висловився щодо зради продюсера Юрія Бардаша, який виїхав з України та отримав російське громадянство. Артист пригадав їхню останню розмову.

Про це розповів виданню "Фокус".

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Раніше співак Міша Крупін співпрацював з продюсером Юрієм Бардашем, який втік в Росію та зрадив Україну. Зірка пригадав їхню останню розмову та дав зрозуміти, що відтепер зневажає його так само як і правителя Кремля.

"Це була розмова напередодні його Дня народження в 2022 році. Ми намагалися будувати плани і зрозуміти, що взагалі відбувається, говорили про війну і про те, скільки вона буде тривати. Що б я йому сказав зараз? Ну таке питання… А що б ви сказали Путіну, якби його зустріли? Я б йому сказав: "Шо ти, гусь?" — розповів Крупін.

Нагадаємо, артист Міша Крупін вирішив мобілізуватись. Також зірці погрожували кадирівці. Раніше ми писали, що Крупін раптово розпочав сольну кар'єру.