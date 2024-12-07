Миша Крупин осудил предателя Юрия Бардаша - почему

Украинский певец Миша Крупин. Фото: instagram/mishakrupin

Украинский певец Миша Крупин впервые высказался об измене продюсера Юрия Бардаша, который выехал из Украины и получил российское гражданство. Артист вспомнил их последний разговор.

Об этом рассказал изданию "Фокус".

Читайте также:

Крупин осуждает поступок предателя Бардаша

Ранее певец Миша Крупин сотрудничал с бежавшим в Россию продюсером Юрием Бардашем, предавшим Украину. Звезда вспомнил их последний разговор и дал понять, что отныне презирает его так же, как и правителя Кремля.

"Это был разговор в канун его Дня рождения в 2022 году. Мы пытались строить планы и понять, что вообще происходит, говорили о войне и о том, сколько она будет продолжаться. Что бы я ему сказал сейчас? Ну такой вопрос… А что бы вы сказали Путину, если бы его встретили? Я бы ему сказал: "Что ты, гусь?" — сказал Крупин.

Напомним, артист Миша Крупин решил мобилизоваться. Также звезде угрожали кадыровцы. Раньше мы писали, что Крупин внезапно начал сольную карьеру.