Ксенія Мішина у латексному топі — фото

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина знялася у пікантній фотосесії. Зірка оголила сідниці та підтягнутий прес у топі з чорного латексу.

Світлинами Ксенія поділилася в Instagram.

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Мішина у спокусливому образі

Колишня "Холостячка" позувала перед камерою в чорному латексному топі з довгими рукавами та стрінгами в тон. Артистка похизувалася сталевими кубиками преса на засмаглому тілі. Мішина доповнила спокусливий образ укладкою з мокрим ефектом та ніжним макіяжем.

Зірка звернулася до шанувальників та вкотре нагадала, що кожен сам обирає свій життєвий шлях і не варто при його виборі опиратися на думку інших.

"Новий рік почався, і знаєте що? Усе буде так, як ви цього захочете. Наприклад: бути зухвалою, коли всі чекають тиші. Бути яскравою, коли світ стає сірим. Бути сміливим, навіть коли страшно. Цей пост — не про ідеали і не про зовнішнє. Це про свободу. Свободу бути собою, рости, ламати нав'язані шаблони і створювати свої правила. Нинішній рік може стати будь-яким. Це залежить тільки від нас", — підписала кадри акторка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Мішина влаштувала фотосесію в метро. А також блогер Слава Дьомін зізнався, чи дійсно зустрічався з Ксенією Мішиною.