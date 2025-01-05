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Мишина похвасталась стальным прессом в латексном топе

5 января 2025 14:00
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Ксения Мишина в латексном топе — фото
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинская актриса Ксения Мишина снялась в пикантной фотосессии. Звезда обнажила ягодицы и подтянутый пресс в топе из черного латекса.

Снимками Ксения поделилась в Instagram.

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Мишина в соблазнительном образе

Бывшая "Холостячка" позировала перед камерой в черном латексном топе с длинными рукавами и стрингами в тон. Артистка похвасталась стальными кубиками пресса на загорелом теле. Мишина дополнила соблазнительный образ укладкой с мокрым эффектом и нежным макияжем.

Звезда обратилась к поклонникам и в очередной раз напомнила, что каждый сам выбирает свой жизненный путь и не стоит при его выборе опираться на мнение других.

"Новый год начался, и знаете что? Все будет так, как вы этого захотите. Например: быть дерзкой, когда все ждут тишины. Быть яркой, когда мир становится серым. Быть смелым, даже когда страшно. Этот пост — не об идеалах и не о внешнем. Это о свободе. Свободе быть собой, расти, ломать навязанные шаблоны и создавать свои правила. Нынешний год может стать любым. Это зависит только от нас", — подписала кадры актриса.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Мишина устроила фотосессию в метро. А также блогер Слава Демин признался, действительно ли встречался с Ксенией Мишиной.

Ксения Мишина украинские звезды підбірка фото фотосессия соцсети

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