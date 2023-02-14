Потап зізнався в коханні Насті Каменських — що вона відповіла

Репер Олексій Потапенко (Потап) та співачка Настя Каменських (NK)

В День святого Валентина зіркові соцмережі перетворились у платформу зізнання в кохані своїм половинкам та спогадів. Репер Олексій Потапенко (Потап) чуттєво привітав свою дружину, співачку Настю Каменських (NK) з найромантичнішим днем.

Відповідну публікацію артист зробив у своєму Instagram.

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Репер опублікував портрет дружини, на якому вона загадково дивиться у камеру.

"Для мене кохання — це вона! Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка!Я тебе люблю. Зі святом кохана", — написав Потап.

В коментарях Настя лаконічно надіслала чоловіку смайлики у вигляді червоних сердечок. На своїй сторінці в Instagram Каменських не стала публікувати фото Потапа. Співачка виклала своє фото, а в підписі замість чоловіка згадала ювелірний бренд.

"Любов — це велика рушійна сила, яка керує людьми та спонукає на неймовірні вчинки. Матір, що любить свою дитину, сини та доньки, що люблять Батьківщину, чоловіки та жінки окрилені почуттям кохання — це люди, що здатні змінити світ силою своїх почуттів. Бо почуття окриляють, дають сил та роблять нас незламними. Тому важливо зберігати їх у серці та маленьких дрібничках, що нас оточують", — написала Настя.

Вочевидь, особисті привітання зі святом Каменських вирішила залишити поза публічністю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олексій Потапенко презентував пісню "Триклятий лютий". За словами репера, ця композиція демонструє актуальне і палке бажання кожного із нас — відбудувати наше спільне майбутнє, яке всі ми бачимо мирним та незалежним.