Потап признался в любви Насте Каменских - что она ответила

"Моя королева": Потап признался в любви Каменских, впрочем, она его в своей публикации не вспомнила
В День святого Валентина звездные соцсети превратились в платформу признания в любви своим половинкам и воспоминаний. Рэпер Алексей Потапенко (Потап) чувственно поздравил свою жену, певицу Настю Каменских (NK) с самым романтичным днем.
Соответствующую публикацию артист сделал в своем Instagram.
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Рэпер опубликовал портрет жены, на котором она загадочно смотрит в камеру.
"Для меня любовь — это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! Я тебя люблю. С праздником любимая", — написал Потап.
В комментариях Настя лаконично прислала мужу смайлики в виде красных сердечек. На своей странице в Instagram Каменских не стала публиковать фото Потапа. Певица выложила свое фото, а в подписи вместо мужа упомянула ювелирный бренд.
"Любовь — это большая движущая сила, которая руководит людьми и побуждает к невероятным поступкам. Мать, любящая своего ребенка, сыновья и дочери, любящие Родину, мужчины и женщины окрыленные чувством любви — это люди, способные изменить мир силой своих чувств. Потому что чувства окрыляют, дают сил и делают нас несгибаемыми, поэтому важно хранить их в сердце и маленьких безделушках, которые нас окружают", — написала Настя.
Очевидно, личные поздравления с праздником Каменских решила оставить вне публичности.
Напомним, ранее мы писали, что Алексей Потапенко презентовал песню "Триклятий лютий". По словам рэпера, эта композиция демонстрирует актуальное и страстное желание каждого из нас — отстроить наше общее будущее, которое мы видим мирным и независимым.