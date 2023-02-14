Мовчазна Ані Лорак публічно зізналась в коханні новому бойфренду і показала його

Мовчазна Ані Лорак публічно зізналась в коханні новому бойфренду: хто він та звідки
В День святого Валентина власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак розсекретила свого бойфренда, з яким живе в Іспанії. Артистка, яка й досі не наважилась назвати війну війною, та анонсувала концерти в росії, опублікувала фото з чоловіком, який раніше був її "духовним наставником".
Знімки з’явились в Instagram Кароліни Куєк (справжнє ім’я співачки).
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Не встигла Ані Лорак оголосити про розставання із саунд-продюсером Black Star Єгором Глібом (колишній чоловік співачки TAYANNA, Тетяни Решетняк), як у неї почалися нові стосунки.
Мовчазна співачка на честь Дня святого Валентина розсекретила залицяльника. Зірка публічно зізналася бойфренду у коханні.
"Блаженна любов, яка стукає у твої двері, коли ти найменше очікуєш на це. Давай святкувати кожну секунду… Моє кохання", — написала 44-річна Лорак.
Обранця Лорак звуть Ісаак Віджрак. Він живе в Іспанії та викладає йогу. Також він захоплюється філософією. Відомо, що чоловік має маленького сина. подейкують, зрадниця давно знайома з Ісааком, і саме він допоміг їй пережити розлучення із турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.
Одним з перших в коментарях Кароліну та Ісаака привітав російський блогер Олександр Малиновський, якому приписують романтичні стосунки з другом Лорак, пропутінським співаком Сергієм Лазаревим.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на дванадцятий місяць війни Ані Лорак почала збирати гроші на відбудову осель українців. Втім, росію агресором співачка так і не назвала, і надала мало інформації стосовно своєї ініціативи.