Молчаливая Ани Лорак публично призналась в любви новому бойфренду и показала его

Владелица украинского гражданства, певица Ани Лорак с бойфрендом

В День святого Валентина владелица украинского гражданства певица Ани Лорак рассекретила своего бойфренда, с которым живет в Испании. Артистка, которая до сих пор не решилась назвать войну войной, и анонсировала концерты в россии, опубликовала фото с мужчиной, который раньше был ее "духовным наставником".

Снимки появились в Instagram Каролины Куек (настоящее имя певицы).

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Не успела Ани Лорак объявить о расставании с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом (бывший муж певицы TAYANNA, Татьяны Решетняк), как у нее начались новые отношения.

Молчаливая певица в честь Дня святого Валентина рассекретила ухажера. Звезда публично призналась бойфренду в любви.

"Блаженная любовь, которая стучит в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду… Моя любовь", — написала 44-летняя Лорак.

Избранника Лорак зовут Исаак Виджрак. Он живет в Испании и преподает йогу. Также он увлекается философией. Известно, что у мужчины есть маленький сын. Поговаривают, предательница давно знакома с Исааком, и именно он помог ей пережить развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Одним из первых в комментариях Каролину и Исаака поздравил российский блогер Александр Малиновский, которому приписывают романтические отношения с другом Лорак, пропутинским певцом Сергеем Лазаревым.

Напомним, ранее мы писали, что на двенадцатый месяц войны Ани Лорак начала собирать деньги на восстановление домов украинцев. Впрочем, россию агрессором певица так и не назвала, и предоставила мало информации относительно своей инициативы.