Відвертість Анни Трінчер – співачка показала себе у пікантному наряді

Українська співачка показала себе у надто відвертому вбранні

Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер продовжує ділитися з шанувальниками яскравими фотографіями зі своїх виступів. Цього разу молода виконавиця показала, як вона виступила на концерті у Львові, та поділилася яскравими кадрами, де її можна побачити у відвертому наряді.

Про це повідомляє сайт Новини.LIVE з посиланням на Instagram-сторінку Анни Трінчер.

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Дивлячись на кадри з концерту, можна помітити, що молода артистка зібрала повну залу та запалювала разом з глядачами. На сцену Анна Трінчер вийшла у відвертій сукні чорного кольору. Цей наряд яскраво підкреслив груди, які нещодавно зробила собі дівчина, та її струнку фігуру.

У співачки було гарно вкладене волосся та яскравий макіяж на лиці. Разом з нею запалювали й інші дівчата, які танцювали під пісні Анни Трінчер.

"ЛЬВІВ! СОЛД аут! Ви просто шалені, глибокі, розумні, сильні мої Скільки речей я вчора від вас почула неймовірних Тернопіль! Чекаю вас сьогодні! Квитки ще є)", — підписала свої кадри з виступу у Львові молода українська виконавиця.

Численні шанувальники Анни Трінчер не змогли мовчати і почали обговорювати сам концерт та зовнішній вигляд дівчини. Люди стали висловлювати різні думки стосовно виступу та відвертого наряду української співачки.

"Нк можно було б по скромнєє", "Який гарний образ .А фіолетовий це просто розрив сердця .Чекаємо тур Україною і Європою Ты молодець пишаюсь тобою", "Ти неймовірна Хочу до тебе на концерт З нетерпінням чекаю у Харкові ", — висловилися в коментарях під кадрами Анни Трінчер користувачі мережі.

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