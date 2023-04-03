Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Можна було скромніше": у мережі розкритикували образ Анни Трінчер arrow

"Можна було скромніше": у мережі розкритикували образ Анни Трінчер

3 квітня 2023 20:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Відвертість Анни Трінчер – співачка показала себе у пікантному наряді
Українська співачка показала себе у надто відвертому вбранні
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер продовжує ділитися з шанувальниками яскравими фотографіями зі своїх виступів. Цього разу молода виконавиця показала, як вона виступила на концерті у Львові, та поділилася яскравими кадрами, де її можна побачити у відвертому наряді.

Про це повідомляє сайт Новини.LIVE з посиланням на Instagram-сторінку Анни Трінчер.

Читайте також:

Дивлячись на кадри з концерту, можна помітити, що молода артистка зібрала повну залу та запалювала разом з глядачами. На сцену Анна Трінчер вийшла у відвертій сукні чорного кольору. Цей наряд яскраво підкреслив груди, які нещодавно зробила собі дівчина, та її струнку фігуру.

У співачки було гарно вкладене волосся та яскравий макіяж на лиці. Разом з нею запалювали й інші дівчата, які танцювали під пісні Анни Трінчер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

"ЛЬВІВ! СОЛД аут! Ви просто шалені, глибокі, розумні, сильні мої Скільки речей я вчора від вас почула неймовірних  Тернопіль! Чекаю вас сьогодні! Квитки ще є)", підписала свої кадри з виступу у Львові молода українська виконавиця.

Численні шанувальники Анни Трінчер не змогли мовчати і почали обговорювати сам концерт та зовнішній вигляд дівчини. Люди стали висловлювати різні думки стосовно виступу та відвертого наряду української співачки.

"Нк можно було б по скромнєє", "Який гарний образ .А фіолетовий це просто розрив сердця .Чекаємо тур Україною і Європою Ты молодець пишаюсь тобою", "Ти неймовірна Хочу до тебе на концерт З нетерпінням чекаю у Харкові ", висловилися в коментарях під кадрами Анни Трінчер користувачі мережі.

 

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер в Instagram

Коментарі з Instagram Анни Трінчер

Нагадуємо, ми писали, що популярна українська співачка Настя Каменських випустила свою пісню, яка була написана до початку війни.

Раніше ми розповідали, що українська артистка Вєрка Сердючка насмішила публіку своїм нарядом.

Також ми повідомляли, що співачка та модель Даша Астаф’єва показала українця, який віддав 60 млн доларів на допомогу ЗСУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB