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"Можно было скромнее": в сети раскритиковали образ Анны Тринчер

3 апреля 2023 20:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Откровенность Анны Тринчер – певица показала себя в пикантном наряде
Украинская певица показала себя в слишком откровенном наряде
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская певица , актриса и блоггер Анна Тринчер продолжает делиться с поклонниками яркими фотографиями из своих выступлений. В этот раз молодая исполнительница показала, как она выступила на концерте во Львове и поделилась яркими кадрами, где ее можно увидеть в откровенном наряде.

Об этом сообщает сайт Новости.LIVE со ссылкой на Instagram-страницу Анны Тринчер.

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Глядя на кадры с концерта, можно заметить, что молодая артистка собрала полный зал и зажигала вместе со зрителями. На сцену Анна Тринчер вышла в откровенном платье черного цвета. Этот наряд ярко подчеркнул грудь, которую недавно сделала себе девушка, и ее стройную фигуру.

У певицы были хорошо вложены волосы и яркий макияж на лице. Вместе с ней зажигали и другие девушки, танцевавшие под песни Анны Тринчер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

"ЛЬВОВ! СОЛД аут! Вы просто безумные, глубокие, умные, сильные мои Сколько вещей я вчера от вас услышала невероятных Тернополь! Жду вас сегодня! Билеты еще есть)", - подписала свои кадры по выступлению во Львове молодая украинская исполнительница .

Многие поклонники Анны Тринчер не смогли молчать и начали обсуждать сам концерт и внешний вид девушки. Люди стали высказывать разные мнения относительно выступления и откровенного наряда украинской певицы.

"Нк можно было бы по скромнее", "Какой хороший образ. А фиолетовый это просто разрыв сердца. Ждем тур по Украине и Европе Ты молодец горжусь тобой", "Ты невероятная Хочу к тебе концерта С нетерпением жду в Харькове", - высказались в комментариях под кадрами Анны Тринчер пользователи сети.

 

Комментарии со страницы Анны Тринчер в Instagram

Комментарии с Instagram Анны Тринчер

Напомним, мы писали, что популярная украинская певица Настя Каменских выпустила свою песню, которая была написана до начала войны.

Раньше мы рассказывали, что украинская артистка Верка Сердючка насмешила публику своим нарядом.

Также мы сообщали, что певица и модель Даша Астафьева показала украинца, отдавшего 60 млн долларов на помощь ВСУ.

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