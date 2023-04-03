Откровенность Анны Тринчер – певица показала себя в пикантном наряде

Украинская певица показала себя в слишком откровенном наряде

Украинская певица , актриса и блоггер Анна Тринчер продолжает делиться с поклонниками яркими фотографиями из своих выступлений. В этот раз молодая исполнительница показала, как она выступила на концерте во Львове и поделилась яркими кадрами, где ее можно увидеть в откровенном наряде.

Об этом сообщает сайт Новости.LIVE со ссылкой на Instagram-страницу Анны Тринчер.

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Глядя на кадры с концерта, можно заметить, что молодая артистка собрала полный зал и зажигала вместе со зрителями. На сцену Анна Тринчер вышла в откровенном платье черного цвета. Этот наряд ярко подчеркнул грудь, которую недавно сделала себе девушка, и ее стройную фигуру.

У певицы были хорошо вложены волосы и яркий макияж на лице. Вместе с ней зажигали и другие девушки, танцевавшие под песни Анны Тринчер.

"ЛЬВОВ! СОЛД аут! Вы просто безумные, глубокие, умные, сильные мои Сколько вещей я вчера от вас услышала невероятных Тернополь! Жду вас сегодня! Билеты еще есть)", - подписала свои кадры по выступлению во Львове молодая украинская исполнительница .

Многие поклонники Анны Тринчер не смогли молчать и начали обсуждать сам концерт и внешний вид девушки. Люди стали высказывать разные мнения относительно выступления и откровенного наряда украинской певицы.

"Нк можно было бы по скромнее", "Какой хороший образ. А фиолетовый это просто разрыв сердца. Ждем тур по Украине и Европе Ты молодец горжусь тобой", "Ты невероятная Хочу к тебе концерта С нетерпением жду в Харькове", - высказались в комментариях под кадрами Анны Тринчер пользователи сети.

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